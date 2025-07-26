Sezona godišnjih odmora i putovanja povećavaju gužve na putevima u BiH

Sezona godišnjih odmora i putovanja donose pojačane gužve na magistralnim putevima u Bosni i Hercegovini, posebno na pravcima koji vode iz unutrašnjosti prema jugu i sjeveru zemlje. Zbog visokih temperatura koje dodatno otežavaju uslove vožnje, vozačima se savjetuje češće pravljenje pauza tokom dužih putovanja.

Preporučuje se da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, kako bi se izbjegle najveće gužve i visoke dnevne temperature. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da se strogo pridržavaju saobraćajnih propisa radi sigurnosti svih na cestama.

Trenutno su aktivni radovi na autocesti Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Jablanica-Prozor. Podsjećamo da je na dionici Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zbog aktivnih klizišta posebnu pažnju treba posvetiti magistralnim putevima Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) te Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prelazima primjećene su duže kolone vozila na izlazu iz BiH, naročito na prelazima Doljani, Hum, Zupci i Izačić. Pojačan je promet na ulazu u BiH na prelazima Velika Kladuša, Brod, Gradina i Gradiška. Ostali granični prelazi povremeno bilježe povećan promet, ali putnička vozila zasad ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Vozači se upozoravaju da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim promjenama, a informacije mogu pratiti putem video nadzora.

Saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase zabranjen je na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika. Teretna vozila ove kategorije preusmjeravaju se na prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak. Teretna vozila na GP Šepak mogu saobraćati u vremenu od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, a vikendom od 22 do 06 sati.

Vozačima se preporučuje oprezna vožnja, poštivanje saobraćajnih pravila i pravovremeno informisanje o stanju na putevima kako bi putovanja bila sigurnija i ugodnija.