Stevandić osudio paljenje automobila poslanika Hurtića: "Očekuje se brzo rasvjetljavanje slučaja"

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najstrože je osudio paljenje automobila narodnog poslanika Amira Hurtića. Izrazio je očekivanje da će nadležni organi uskoro rasvijetliti ovaj slučaj i procesuirati počinioca.

Stevandić je naglasio da Republika Srpska mora ostati demokratsko i odgovorno društvo u kojem se svaka vrsta nasilja sprječava, osuđuje i sankcioniše. Posebno je upozorio na potrebu opreza prema motivima onih koji ovakvim djelima nastoje izazvati negativne političke i sigurnosne posljedice prema Republici Srpskoj.

Istakao je da narodni poslanik Amir Hurtić ne smije biti ugrožen ni u jednom smislu.