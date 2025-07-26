ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Bećirović odao počast Susan Sontag na groblju Montparnasse u Parizu

Njen život i djelo predstavljaju trajni podsjetnik na moć kulture i humanizma da povežu ljude i istaknu vrijednost svakog ljudskog bića, istakao je

M. Až.

26.7.2025


Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović posjetio je groblje Montparnasse u Parizu, gdje je položio cvijeće na posljednje počivalište Susan Sontag, poznate spisateljice, filozofkinje i političke aktivistice. Sontag je svojim hrabrim i humanim angažmanom tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu ostavila dubok i trajan trag.

Susan Sontag je počasna građanka Sarajeva, a trg ispred Narodnog pozorišta u glavnom gradu BiH nosi njeno ime – Pozorišni trg Susan Sontag.

- Njen život i djelo predstavljaju trajni podsjetnik na moć kulture i humanizma da povežu ljude i istaknu vrijednost svakog ljudskog bića - istakao je Bećirović.

Bećirović je naglasio da je Sontag tokom opsade Sarajeva postala simbol međunarodne podrške i empatije prema Bosni i Hercegovini u njenom najtežem periodu.

Organizacijom pozorišne predstave "Čekajući Godoa" u Sarajevu, Susan Sontag je značajno doprinijela kulturnom životu grada i poslala univerzalnu poruku otpora i dostojanstva. Njena prisutnost bila je izraz solidarnosti s građanima Sarajeva i podrška njihovoj istrajnosti u očuvanju ljudskosti u najtežim danima opsade.

