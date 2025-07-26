Ministarstvo isplatilo 39,2 miliona, mljekari zadovoljni: Bez podsticaja 90 posto nas bi stavilo "ključ u bravu"

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva navode da su kantonalna ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede obavezna da najkasnije 30 dana nakon završetka drugog kvartala dostave zahtjeve za isplatu novčanih podrški za proizvodnju mlijeka iz tog perioda.

- Ministarstvo je do 24. jula izvršilo isplatu obaveza u ukupnom iznosu 39.207.530,80 KM. Uz to, Federalnom ministarstvu finansija dostavljeni su dodatni nalozi u iznosu oko 70.000 KM, čime će sve obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima mlijeka za navedene kvartale biti u potpunosti izmirene, kao i poljoprivrednim proizvođačima za ostale proizvodnje koje su pristigle za navedeni period - izjavio je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić.

Tim povodom kontaktirali smo Amira Buluta, predsjednika Udruženja poljoprivrednika SBK i poljoprivrednog proizvođača, koji ističe da trenutno u regionu imamo najviše podsticaja što se tiče mlijeka, no problem znaju predstavljati zakonske regulative, pa isplata četvrtog kvartala kasni.

- Poljoprivredna godina počinje od 1. oktobra prethodne godine i onda se prenosi u sljedeću godinu, tako da nam se čekanje oduži dok prođe usvajanje budžeta, pravilnika, programa. Što se tiče podsticaja, trenutno smo zadovoljni, bar što se tiče proizvodnje mlijeka. Sredstva su nam značajna, jer da nemamo tih podsticaja, bili bismo prisiljeni zatvoriti više od 90 posto poljoprivrednih proizvođača, jer nam mljekare (otkupljivači) daju minimalne cijene mlijeka, a realna cijena nas košta više od 1 KM – kaže Bulut za „Avaz“.

Dodaje da je otkupna cijena mlijeka trenutno od 75 feninga do 1 KM.

Kalkulativna sredstva

- Bez ovih sredstava uopšte ne bi mogli funkcionisati, jer nam faktički utječu na cijenu da radimo i da opstajemo. Ovo su nama kalkulativna sredstva, koja su uračunata u cijenu mlijeka, da bi građanstvu bila niža cijena mlijeka. Cijene mlijeka u prodaji su od 2 do 2,5 KM, a da nije ovih podsticaja cijena mlijeka u marketima bi bila 3,5-4 KM – kaže Bulut.

Dodaje da su cijene takve jer je porasla i cijena proizvodnje, od žitarica, umjetnih đubriva do repromaterijala.

Pošteni podsticaji

Bulut ističe da je zadovoljan komunikacijom s Ministarstvom, da se čuju redovno i rade na tome da se poboljša situacija.

- Ovo je najregularniji i najpošteniji podsticaj, jer se podstiče po kilogramu i po litru, koliko ste proizveli litara - toliko će se dobiti podsticaja - kaže Bulut.