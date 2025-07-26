Nakon dužeg zastoja počinje rekonstrukcija zvonika crkve sv. Ante Padovanskog u Bihaću

Nakon dužeg perioda i složenih priprema, počinje rekonstrukcija zvonika crkve sv. Ante Padovanskog, jednog od najprepoznatljivijih kulturno-historijskih simbola Bihaća. Zajedno s džamijom Fethijom, zvonik predstavlja neizostavan dio vizure starog jezgra grada koji ove godine obilježava 765 godina postojanja.

Revitalizacija prostora

- Započeli smo fazu ispitivanja statike samog zvonika, od temelja do vrha. U tu svrhu prijavili smo se na javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja s projektom postavljanja skele, koji je odobren. Sredstva su osigurana i ovih dana radnici firme iz Cazina postavljaju skele – kazao je fra Ivan Tučić, župnik župe sv. Ante Padovanskog u Bihaću.

Nakon što bude završeno postavljanje skela, stručnjaci će provesti detaljna statička ispitivanja, koja će biti osnova za nastavak radova.

Crkva sv. Ante Padovanskog porušena je 1944. godine tokom savezničkog bombardovanja Bihaća. Tokom komunističkog perioda prostor je bio oduzet Crkvi, da bi Grad Bihać 2013. godine donio odluku kojom se plato i zvonik daju na upravljanje Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, s ciljem revitalizacije i ponovnog stavljanja u funkciju.

Gradski vidikovac

Revitalizacija ovog prostora uključuje restauraciju zvonika, koji bi u konačnici trebao postati gradski vidikovac, kao i uređenje platoa gdje je planirana moderna stakleno-čelična konstrukcija za održavanje kulturnih, vjerskih i drugih javnih događaja.

– Plan je da zadnji dio zvonika postane vidikovac jer je to najviša tačka u Bihaću. S njega bi se mogle praviti atraktivne fotografije, a bio bi zanimljiv i turistima. U suterenu je planirano uređenje prostora za suvenirnicu i sanitarni čvor. Naš cilj je da prostor postane samoodrživ – dodao je fra Ivan.

Prema njegovim riječima, izrada idejnog i glavnog projekta je finansirana s oko 52.000 KM, a procijenjena vrijednost kompletne obnove iznosit će više miliona konvertibilnih maraka.

– Kada uđemo u fazu konkretne obnove, obratit ćemo se s molbama za pomoć prema Vladi Republike Hrvatske, crkvenim institucijama i organizacijama u Njemačkoj i Europi. Naravno, očekujemo i podršku Grada Bihaća, kantonalne i federalne vlasti. Ovo je višefazni projekt i ne očekujemo da će biti završen za godinu dana, ali nećemo odustati. Vjerujem da ćemo uspjeti – zaključio je fra Ivan Tučić.