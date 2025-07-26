Sanel Buljubašić za "Avaz": Nijedna elektroprivreda se ne može izboriti s ovakvim dugom rudnika

Iako su okončani sporazumom između predstavnika sindikata, Elektroprivrede i Vlade FBiH, više stotina rudara iz Rudnika mrkog uglja Zenica, s kolegama iz drugih rudnika u FBiH, s protesta prije nekoliko dana nezadovoljni su se vratili kućama.

Ljuti na Vladu, ali i sindikalce, poručili su da očekuju sistemsko, a ne trenutno rješenje za zaposlene u rudniku mrkog uglja u Zenici.

Spisak radnika

Podsjetimo, dogovorena je isplata plaća za maj i juni, a do sredine avgusta trebao bi biti utvrđen spisak radnika koji ispunjavaju uvjete za odlazak u penziju, kako bi Vlada FBiH osigurala sredstva za uplatu doprinosa, koje RMU Zenica godinama nije izmirivao.

Inače, RMU Zenica je u procesu zatvaranja, a proizvodnja je zaustavljena još u martu. Direktor „Elektroprivrede BiH“ Sanel Buljubašić kaže da je model penzioniranja radnika iz ovog, ali i drugih rudnika u FBiH, ustanovljen i da Vlada FBiH obaveze uplate doprinosa preuzima na sebe.

- Zenica se ne zatvara zbog provođenja projekta pravedne tranzicije. Rudnik je sam izradio elaborat i kazao da više nemaju dovoljno ni količina, ni kvaliteta uglja i praktično se krenulo u zatvaranje - ono što je u tom trenutku bilo jedino i moguće – kaže Buljubašić za "Avaz".

Sistemsko rješenje

S druge strane, sistemsko rješenje za rudnike teško je naći. Buljubašić kaže da je u pitanju veliki problem, koji traje od 2009. godine.

- Kada je formiran, rudnici su ušli u Koncern s gubitkom od 36 miliona maraka. Danas je taj gubitak 1,15 milijardi KM. Taj proces ne može nositi „Elektroprivreda BiH, to ne može nijedna elektroprivreda. Taj proces svugdje u okruženju nosile su vlade država i on mora biti osiguran kroz model koji će finansirati država BiH – ističe Buljubašić za "Avaz".