MINISTAR I ROĐAK ŽRTVE

Sevlid Hurtić za "Avaz" o paljenju automobila Amira Hurtića: Napadi na povratnike se moraju što oštrije kazniti

Da se kazni i počinitelj, ali i ako ima neko ko je to naručio

Sevlid Hurtić: Što prije pronaći počinitelja.

Piše: Alen Bajramovic

26.7.2025


Završen je policijski uviđaj u Grapskoj kod Doboja, nakon što je sinoć oko 1 sat izgorio automobil poslanika u NSRS Amira Hurtića. Prema još uvijek nezvaničnim informacijama, potvrđene su sumnje vlasnika vozila da je požar na vozilu podmetnut. Istražitelji su profesionalno obavili svoj dio posla, izuzeli dokaze s lica mjesta, a vozilo će biti upućeno na potrebna vještačenja.

Na lice mjesta iz Sarajeva je danas stigao i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sevlid Hurtić, koji je s poslanikom Hurtićem i u rodbinskim vezama.

- Očekujemo da se što prije nađe ko je to uradio, da se počinitelj najoštrije kazni. Stalno zagovaram da u slučajevima napada na ljude koji su se vratili na svoja ognjišta kazne budu što veće. Da se kazni i počinitelj, ali i ako ima neko ko je to naručio. U konkretnom slučaju čekamo zvaničan izvještaj policije – kazao nam je Hurtić.

# SEVLID HURTIĆ
# GRAPSKA
# AMIR HURTIĆ
