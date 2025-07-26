Nakon sedam godina borbe za naše stare: Nova pravila za penzije

Dok čekaju početak avgusta, kada će im uz julska primanja biti isplaćena jednokratna novčana pomoć, penzioneri u Federaciji BiH su, čini se, na pragu svojevrsne mini reforme penzionog sistema. Tako su njihov gotovo višegodišnji zahtjev da dobiju novu formulu za usklađivanje penzija, nadležni, izgleda, odlučili uvažiti čemu svjedoče njihove izjave nakon sjednice Predstavničkog doma Federalnog parlamenta na kojoj je raspravljano o položaju i statusu ove, jedne od najugroženijih, ali i najbrojnih kategorija društva. Prosječna plaća Podsjetimo, Zakon o PIO donesen je 2018. godine, a prema članu 79., penzije se usklađuju redovno 15. aprila prema formuli visine zbira 50 posto rasta potrošačkih cijena i 50 posto rasta BDP-a. Ovogodišnje redovno usklađivanje iznosilo je 4,49 posto, što je izazvalo ogromno nezadovoljstvo penzionera u FBiH.

Redžo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH, kaže za „Dnevni avaz“ da je ohrabren time što su i pozicija i opozicija plebiscitarno podržali ocjenu teškog stanja u kojem se nalaze penzioneri i da su, zapravo, kaže, spremni razmatrati, i to po hitnom postupku prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO u dijelu koji se odnosi na usklađivanje. Nagašava da je potpuno uvažen njihov zahtjev da se umjesto BDP-a, kao parametra za usklađivanje penzija uvede neto prosječna plaća, dok indeks rasta potrošačkih cijena ostaje kao drugi parametar. - To bi bilo u odnosu 60 naprema 40, i to u korist povoljnijeg faktora kako su to uradili u susjednoj Hrvatskoj. Dakle, može se desiti da inflacija bude mnogo veća nego što je rast plaća i onda mi imamo pravo da biramo parametar koji bude povoljniji, odnosno da povoljniji faktor bude 60 posto - objašnjava Mehić.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Federalnog parlamenta Dragan Mioković u izjavi za „Avaz“ kaže da njegov kabinet priprema detaljan izvještaj o raspravi koji će preko kabineta resornog ministra Adnana Delića biti upućen prema Vladi FBiH. - Imam informacije od ministra da je nova formula za usklađivanje pripremljena i sad se rade proračuni koliko je sredstava potrebno za to. Međutim, moram reći i da sam zadovoljan time da se nakon sedam godina raspravljalo o položaju penzionera u Predstavničkom domu, i to na inicijativu Saveza penzionera - govori nam Mioković. Teško stanje Dževahid Sokić, federalni zastupnik i predsjednik Stranke penzionera /umirovljenika BiH, također, kaže da su parlamentarci prvi put nakon sedam godina raspravljali o teškom stanju penzionerske populacije.

