Tradicionalna Šehidska dova sutra u Žepi u znak sjećanja na žrtve agresije i genocida nad Bošnjacima

U organizaciji Muftijstva goraždanskog i Medžlisa Islamske zajednice Žepa, sutra će u tom gradu biti proučena tradicionalna Šehidska dova, u znak sjećanja na žrtve agresije i genocida nad Bošnjacima tog kraja i obilježavanja Dana sjećanja na pad te Zaštićene zone UN.

Rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva goraždanskog Refik ef. Čaušević podsjeća da je Vijeće muftija Islamske zajednice u fetvi o genocidu nad Bošnjacima, donesenoj 3. jula 2015. godine, lokalitete Srebrenica i Žepa proglasilo šehitlucima genocida nad Bošnjacima.

- Juli je mjesec sjećanja na najteže dane, a sjećanje je trajna obaveza, kako se historija ne bi ponovila. Naša je obaveza da buduće generacije podsjećamo na stradanja Bošnjaka ali i herojstvo najboljih sinova BiH, ne zbog mržnje, već kako bi odvažno koračali u budućnost sa znanjem o prošlosti – naglasio je ef.Čaušević

Napominje da će prigodan program biti organizovan na platou Memorijalnog kompleksa Žepa 1992-1995 te u džamiji šehida Mehmed-ef. Hajrića.

- Uz prisustvo predstavnika Islamske zajednice, udruženja te zvaničnika entitetskog i državnog nivoa prigodan program u Žepi će sutra izvesti imami s područja Muftijstva goraždanskog, hor Gazi Husrev-begove medrese i derviši Hadži Sinanove tekije te članovi mreže Mladih muftijstva goraždanskog – precizirao je Čaušević.