BH Zeleni oštro osudili paljenje automobila poslanika u NSRS Amira Hurtića

Politička stranka BH Zeleni najoštrije je osudila, kako ističu, brutalan napad na poslanika u Narodnoj skupštini RS Amira Hurtića, kojem su, za sada nepoznate osobe, sinoć ispred porodične kuće u naselju Grapska kod Doboja zapalile automobil.

- Budući da se ovaj čin dogodio ispred porodične kuće narodnog poslanika, osim uništavanja njegove privatne imovine, ovaj napad može se smatrati i atakom na njegov život i porodicu. Bez obzira na motive i konačnu namjeru naručilaca i napadača, njihovu političku ili nacionalnu pripadnost, kao parlamentarna politička stranka smatramo da je ovo nedopustiv i potpuno neprihvatljiv način djelovanja u slobodnom demokratskom društvu – ističe se u saopćenju iz Pres službe BH Zeleni.

Daju punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova RS u provođenju profesionalne istrage i što skorijem otkrivanju i dovođenju izvršilaca, a posebno nalogodavaca tog "kukavičkog čina, pred lice pravde".

Tvrde da je Hurtić jedan od aktivnijih poslanika u NSRS, da predstavlja Bošnjake i povratničku populaciju kojoj i sam pripada.

- Napadačima i njihovim nalogodavcima poručujemo da narodni poslanik Amir Hurtić nije sam i da će BH Zeleni nastaviti rad i političku borbu u institucijama entiteta RS i države BiH za jačanje pozicije i položaja svih građana države Bosne i Hercegovine i povratnika u svakom dijelu naše domovine – saopćeno je iz Pres službe BH Zeleni.