Sutra nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom

U Bosni i Hercegovini danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije bilo je u južnim, centralnim i istočnim područjima. Do kraja dana, u sjeverozapadnim područjima Bosne se očekuju i padavine, a u večernjim satima i u ostalim dijelovima.

Temperature zraka u 14 sati: Livno 27 stepeni, Sanski Most 29, Banja Luka i Prijedor 31, Bijeljina 32, Bugojno, Jajce, Sokolac, Tuzla i Zenica 33, Sarajevo 36, Mostar i Trebinje 39 stepeni.

U Bosni i Hercegovini sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Bosne su lokalno mogući obilniji pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, što može uzrokovatu pojavu urbanih i bujičnih poplava. Postupni prestanak padavina u Hercegovini tokom prijepodneva, a u ostalim područjima do kraja dana. Vjetar, umjeren zapadni i jugozapadni, a ponegdje na momente i olujan.

Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 20 do 27, na jugu do 30 stepeni.

U Sarajevu sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura 17, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni, saopćeno je iz FHMZ-a.