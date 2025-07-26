Budžetski poticaji za zastupnika Čamparu i njegove partnere veći od 100 hiljada maraka

Kompanija Spec Systems d.o.o., registrovana je u ulici ul. Džemala Bijedića, na broju 162, Sarajevo-Novi Grad. Posluje od 6.5.2022. godine. Osnovna djelatnost je proizvodnja plastične stolarije. Firma ima 16 zaposlenih, a Aljoša Čampara veći dio svog radnog dana provodi u proizvodnim pogonima te kompanije. Vojin Mijatović je ovoj firmi dodijelio 90 hiljada maraka bespovratnih sredstava, piše Istraga.ba.

Privatna kompanija Spec Systems d.o.o Sarajevo, koja je u stvarnom, ali ne i u formalnom vlasništu Aljoše Čampare, kantonalnog zastupnika i federalnog delegata, dobila je od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta skoro 90 hiljada maraka poticaja. Ministarstvo na čijem je čelu Vojin Mijatović dodijelilo je kompaniji Spec Systems 89.903,31 granta po osnovu projekta “jačanje konkurentnosti” za 2025. godinu.

Formalni vlasnik

Formalni vlasnik firme je Mirza Đogić. Direktor Spec Systems d.o.o Sarajevo je Amel Đogić koji je godinama blizak prijatelj i saradnik Aljoše Čampare. Osim što je direktor privatne kompanije, Đogić je godinama vršilac dužnosti izvršnog direktora pravnih, općih i ekonomskih poslova Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Toplane – Sarajevo”. Na ovu poziciju postavljen uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, kao kadar NiP-a, odnosno iz kvote kantonalnog zastupnika Aljoše Čampare koji je Đogićev poslovni partner. Ista osoba, Amel Đogić, dakle, istovremeno je direktor dva privatna preduzeća. Đogić je, naime, još i direktor preduzeća Enterijer Dekor d.o.o. koje je registrovano u ulici ul. Džemala Bijedića, na broju 162, Sarajevo-Novi Grad. Ova kompanija posluje od 12.10.2023. Dakle, na istoj adresi su registrovane dvije firme čiji je direktor Amel Đogić koji je ujedno i izvršni direktor KJKP Toplane Sarajevo. No, nije poticaj iz Vlade Federacije, odnosno od Vojina Mijatovića, jedini poticaj koji je dobila kompanija Spec Systems.

- Vlada Kantona Sarajevo, na 118. vanrednoj sjednici održanoj 03.07.2025. godine, donijela je Zaključak: Usvaja se Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja ,,Prilika +” po Javnom pozivu od 26.03.2025. godine u skladu sa Programom mjera za poticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2025. godini broj: 0-04-8728-2.1/25 od 14.03.2025. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka - navedeno je dokumentu Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-38287-11/25, od 3. jula ove godine.

Dobitnik poticaja

Na listi dobitnika poticaja od Vlade Kantona Sarajevo su dvije privatne kompanije u kojima je direktor ista osoba koja je odlukom Vlade KS imenovana za direktora javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo.

Pod rednim brojem tri je kompanija Spec Systems. U dokumentu Vlade KS je navedeno da je odgovorno lice u toj firmi Amel Đogić. Firma ima 16 zaposlenih, a odobreno joj je zapošljavanje još jednog radnika na teret Budžeta Kantona Sarajevo.

Na istoj listi, pod rednim brojem 17, nalazi se i kompanija Enterijer Dekor d.o.o. Ovlaštena osoba u kompaniji je Amel Đogić. Firma ima samo jednog zaposlenog, nalazi se na istoj adresi kao i Spec Systems. I ovoj kompaniji Vlada Kantona Sarajevo odobrila je zapošljavanje jedne osobe na teret Budžeta Kantona Sarajevo.

Tako su dvije privatne kompanije čiji je direktor Amel Đogić, inače izvršni direktor javnog preduzeća Toplane, dobile poticaj od Vlade Kantona Sarajevo, prenosi Istraga.ba