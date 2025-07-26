Konaković i Fidan potvrdili čvrsto partnerstvo između BiH i Turske

S. B.

26.7.2025

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas se, na marginama ministarskog sastanka "Platforma za mir na Balkanu" u Istanbulu, sastao s ministrom vanjskih poslova Republike Turske Hakanom Fidanom.

Tokom bilateralnog susreta, ministri su potvrdili čvrsto partnerstvo između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, koje karakteriše bliska saradnja na političkom, društvenom i kulturnom planu. Istaknuta je važnost održavanja redovnih dijaloga i koordinacije na svim institucionalnim nivoima.

Podrška Turske

Konaković se zahvalio na kontinuiranoj podršci Republike Turske suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine.

Informirao je Fidana o aktuelnim izazovima sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, uključujući složenu političku dinamiku, sve izraženije polarizacije među političkim akterima, kao i potrebu za institucionalnim jačanjem u cilju osiguranja stabilnosti i funkcionalnosti države.

Ekonomske teme

Posebna pažnja posvećena je ekonomskim temama, uključujući trgovinsku razmjenu, investicije i infrastrukturne projekte poput puta Sarajevo - Beograd, koji predstavljaju važan doprinos regionalnom povezivanju.

Ministri su izrazili spremnost da podstiču dodatno povezivanje poslovnih zajednica dviju zemalja, naročito u sektorima prehrambene industrije, odbrane, turizma i automobilske industrije, kroz konkretne inicijative, forume i direktne kontakte, saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću MVP BiH. 

