Vukomanović osudila paljenje automobila Amiru Hurtiću: Ovo je napad na osjećaj sigurnosti u društvu

Narodni poslanik Tanja Vukomanović, komentarisala je vijest da je narodnom poslaniku Amiru Hurtiću gorio automobil.

- Strašno je što se dogodilo poslaniku Hurtiću i svaki takav napad mora biti bezuslovno osuđen, a počinioci kažnjeni - navela je.

Dodala je i to da ovo nije samo paljenje automobila, već i napad na osjećaj sigurnosti u društvu.

- Još nije rasvijetljen napad na vozilo Nebojše Vukanovića, a već imamo novi slučaj. Ovo ne smije postati praksa. Institucije moraju hitno utvrditi šta se krije iza ovakvih stvari, jer ako država ne istraži ovakve stvari, onda svako ko ovdje živi ostaje nezaštićen - rekla je Vukomanović.