Milorad Dodik osudio napad na Amira Hurtića: "Napad na jednog narodnog poslanika je napad na institucije Republike Srpske"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oglasio se povodom nedavnog incidenta u kojem je narodnom poslaniku Amiru Hurtiću zapaljen automobil, osudivši taj čin kao nedopustiv i opasan presedan koji zahtijeva hitnu reakciju nadležnih organa.

- Oštro osuđujem napad na narodnog poslanika Amira Hurtića, koji je ostao bez automobila u incidentu koji, prema svemu dostupnom, ima elemente namjernog ugrožavanja njegove bezbjednosti i imovine. Takvi činovi ne smiju imati mjesta u našem društvu i moraju biti brzo i odlučno sankcionisani - izjavio je Dodik.

On je istakao da ovaj incident ne predstavlja samo napad na privatnu imovinu jednog poslanika, već i direktan udar na institucije Republike Srpske i demokratiju.

- Napad na narodnog poslanika je napad na Narodnu skupštinu Republike Srpske i na sve one koji pošteno i odgovorno obavljaju javne funkcije. Ovo je udar na političku stabilnost i sigurnost svih građana - naglasio je Dodik.