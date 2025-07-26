Milorad Dodik osudio napad na Amira Hurtića: "Napad na jednog narodnog poslanika je napad na institucije Republike Srpske"

Očekujem od nadležnih organa da hitno i temeljito ispitaju ovaj slučaj i procesuiraju počinioce, naveo je

Dejan Rakita / Pixsell

E. A.

26.7.2025

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oglasio se povodom nedavnog incidenta u kojem je narodnom poslaniku Amiru Hurtiću zapaljen automobil, osudivši taj čin kao nedopustiv i opasan presedan koji zahtijeva hitnu reakciju nadležnih organa.

- Oštro osuđujem napad na narodnog poslanika Amira Hurtića, koji je ostao bez automobila u incidentu koji, prema svemu dostupnom, ima elemente namjernog ugrožavanja njegove bezbjednosti i imovine. Takvi činovi ne smiju imati mjesta u našem društvu i moraju biti brzo i odlučno sankcionisani - izjavio je Dodik.

On je istakao da ovaj incident ne predstavlja samo napad na privatnu imovinu jednog poslanika, već i direktan udar na institucije Republike Srpske i demokratiju.

- Napad na narodnog poslanika je napad na Narodnu skupštinu Republike Srpske i na sve one koji pošteno i odgovorno obavljaju javne funkcije. Ovo je udar na političku stabilnost i sigurnost svih građana - naglasio je Dodik.

Dodike je pozvao nadležne institucije da u najkraćem roku rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja i identifikuju odgovorne.

 - Očekujem od nadležnih organa da hitno i temeljito ispitaju ovaj slučaj i procesuiraju počinioce. Republika Srpska mora ostati mjesto u kojem vlada pravo, a ne nasilje. Nema opravdanja za ovakve napade, bez obzira na nečiju političku, nacionalnu ili vjersku pripadnost - rekao je Dodik.

Na kraju je dodao da je razgovarao s poslanikom Hurtićem i pružio mu punu institucionalnu podršku.

- Razgovarao sam s gospodinom Hurtićem i uvjerio ga da će imati svu potrebnu podršku institucija Republike Srpske. Uvijek ćemo biti na strani zakona i bezbjednosti svih naših građana - poručio je Milorad Dodik.

