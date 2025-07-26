U Sarajevu održan protest protiv sistematskog izgladnjivanja i mirna šetnja za Gazu

Mirna šetnja u znak solidarnosti s narodom Gaze i osude izraelskih napada i blokade u toj palestinskoj enklavi održana je u subotu u Sarajevu, glavnom gradu BiH, javlja Anadolija.

Okupljanje desetina građana je započelo kod Sebilja na Baščaršiji, a zatim su učesnici, noseći palestinske zastave i transparente, mirno marširali do Trga djece Sarajeva.

Podrška Palestincima

Građani su nosili šerpe, pribor za jelo i transparente kako bi praveći buku simbolično izrazili podršku Palestincima i poslali snažnu poruku protiv izraelskog genocida, politike izgladnjivanja i blokade u Gazi.

Tokom šetnje, učesnici su uzvikivali propalestinske slogane, pozivajući na okončanje nasilja i otvaranje koridora za humanitarnu pomoć.

Najmanje 127 ljudi je umrlo od gladi u Gazi od oktobra 2023. godine, uključujući 85 djece, podaci su Ministarstva zdravstva u toj enklavi.

Prekid vatre

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, izraelska vojska provodi brutalnu ofanzivu na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, ubivši preko 59.700 Palestinaca, većinom žena i djece. Nemilosrdno bombardiranje uništilo je enklavu i dovelo do velike nestašice hrane.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.