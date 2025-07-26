Na koga je Kasumović mislio kada je rekao da “Klauflant” stiže u Zenicu

Mnoge je iznenadila izjava koju je dao gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je kazao da u taj grad stiže “Klauflant”. Većina je pretpostavila da Kasumović misli na njemački trgovački lanac Kaufland, pa ih je zaprepastila informacija da ovaj poznati lanac stiže u Zenicu, piše Biznisinfo.ba.

Podsjetimo, Kaufland je “sestrinski lanac” njemačkog Lidla, odnosno pripada istoj poslovnoj grupaciji – Schwarz Grupi. Kasumović je, naime, rekao da će u poslovnoj zoni Zenica-jug uskoro početi gradnja nekoliko tržnih centara.

- Ja, koliko znam, a znam sve, Lidl će početi negdje u septembru graditi, objekat Bingo iza toga, Vokel, Klauflant i mnogi drugi - kazao je Kasumović.

Vijest je iznenađujuća jer nikad dosad nije bilo nikakvih informacija niti naznaka da će Kaufland doći u BiH. Za razliku od Lidla koji je diskont s akcentom na najniže moguće cijene, Kaufland je luksuzniji lanac namijenjen nešto bogatijim kupcima.

Stoga je najvjerovatnije Kasumović napravio omašku. Prema svemu sudeći, gradonačelnik Zenice nije mislio na njemački Kaufland, već na firmu Belamionix.