Mjesec i po od usvajanja u Predstavničkom domu PSBiH: Rigorozne kazne za malverzacije u nabavkama na čekanju

Podsjetimo, izmjene ovih zakona predviđaju rigoroznije sankcije učesnicima u malverzacijama u procesu javnih nabavki, te umjesto prekršajnih predviđaju i zatvorske kazne. Iako nisu detaljno upoznati sa sadržajem ovih prijedloga, delegati Doma naroda imaju različita mišljenja.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, koji je 12. juna usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, već mjesec i po čekaju da se nađu na dnevnom redu Doma naroda.

Postoje primjedbe

- Dosta ljudi, posebno iz privrede, kao što je Rudnik Banovići gdje imaju vrijedne nabavke, žalili su mi se na predloženo rješenje i molili me da uložim amandmane. Ja sam obećao da ću to uraditi – kazao je Smajić.

Dodao je da će se morati amandmanski djelovati da se ta oblasti uredi, jer zna se šta se sve tu radi.

- Ne mislim da ćemo novčanim kaznama to stanje riješiti, treba studiozno prići tome, konsultovati se sa strukom, a svi prijedlozi zakona koji dolaze od zastupnika Trojke nisu dobro pripremljeni i zasnovani su na populizmu. Ako ga mognemo amandmanski poboljšati, imat će podršku, a ako ne, bit ću protiv toga – kazao nam je Smajić.

Delegat Nenad Vuković podržava izmjene Zakona, koje su prošle Predstavnički dom, jer su kvalitetno obrazložene i ozbiljno argumentirane. Dodaje kako javnost zna da je postojeće zakonodavstvo omogućilo ogroman nivo korupcije putem javnih nabavki.

- Treba podržati nešto što će unaprijediti sadašnje zakone i spriječiti manipulacije kojima svjedočimo niz godina. Međutim, čekajući da Špirić stavi na dnevni red nešto što je u interesu građana, BiH i oba njena entiteta, ne možemo znati kad će to biti predmet razmatranja – ističe Vuković.