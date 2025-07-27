NA DANAŠNJI DAN

Enver Šehović: 32. godišnjica pogibije bh. heroja i “Zlatnog ljiljana”

Danas je nedjelja, 27. juli/srpanj 2025. godine, do kraja godine preostalo je još 158 dana

I. P.

27.7.2025

Na današnji dan 1993. godine, tokom borbi za Golo brdo na Žuči, poginuo je Enver Šehović, oficir i komandant 1. viteške motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ukopan je među ostalim bh. velikanima u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu, pored svog prijatelja Safeta Zajke.

Šehović je bio jedan od najčuvenijih boraca sarajevskog ratišta. Proslavio se komandovanjem u Prvoj slavnoj motorizovanoj brigadi. Posthumno je odlikovan najvećim bosanskohercegovačkim priznanjem "Zlatni ljiljan" i "Herojem odbrambenog rata 92-95", te jedna ulica u Sarajevu nosi njegovo ime.

Oslobodio brdo Žuč

Nakon napuštanja JNA, 6. aprila 1992., pristupio je formiranju jedinice u naselju Velešići. Ostat će upamćeno da je zajedno sa svojim velikim prijateljem Safetom Zajkom (također legendarni komandant ARBiH) oslobodio brdo Žuč.

Šehović je bio školovani kadar, poručnik u JNA, radio je u Sarajevu u kasarni Maršal Tito. Uvijek je bio sa svojim saborcima, na prvim linijama, učestvovao u svim bitkama koje su vodile njegove jedinice. 

Umro slavenski prosvjetitelj Kliment Ohridski

916. - Umro slavenski prosvjetitelj Kliment Ohridski, učenik slavenskih prosvjetitelja, solunskih Grka Ćirila i Metodija, jedan od najistaknutijih pisaca stare slavenske književnosti. Poslije misionarskog rada u Panoniji i Moravskoj i boravka u Bugarskoj u Ohridu je podigao manastir koji i sada postoji, a 886. je osnovao školu kroz koju je prošlo gotovo 3.500 učenika.

1835. - Rođen italijanski pisac Đozue Karduči (Giosuè Carducci), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1906., profesor Univerziteta u Bolonji. Osim poezije, pisao je književne, estetske i filološke studije. Djela: pjesničke zbirke "Jambi i epode", "Nove rime", "Barbarske ode".

1841. - U dvoboju poginuo ruski pisac Mihail Jurjevič Ljermontov, čije su čak i pjesme koje je napisao kao dječak ušle u mnoge antologije. Obeshrabren stanjem u Rusiji, padao je u rezignaciju i osjećao nemoć inteligencije da riješi teška pitanja epohe. Zbog slobodoumnih stihova dvaput je protjerivan na Kavkaz. Djela: roman "Junak našeg doba", drama "Maskarada", poeme "Demon", "Mciri", "Pjesma o trgovcu Kalašnikovu", pjesme "Oblaci", "Misao", "Dimiskija", "Borodino"…

1844. - Umro engleski hemičar i fizičar Džon Dalton (John), jedan od osnivača atomske teorije materije. Objasnio je Prustov zakon stalnih proporcija, postavio zakon umnoženih proporcija i prvi određivao relativne atomske mase hemijskih elemenata. Ispitivao je osobine gasova, postavio zakon parcijalnih pritisaka i bavio se meteorologijom. Patio je od sljepila za boje, pa je proučavao i tu anomaliju, koja je po njemu nazvana daltonizam. Shvatanja je izložio u trotomnom djelu "Novi sistem filozofije hemije".

1867. - Rođen španski kompozitor i pijanista Enrike Granados (Enrique), koji je stvarao u romantičarskom maniru, gotovo isključivo na osnovu španske narodne muzike. Djela: klavirska zbirka "Gojekas", "Španske igre" za klavir.

1905. - Petar Lubarda, jedan od najznačajnijih srbijanskih i jugoslavenskih slikara 20. vijeka, rođen je na današnji dan. Slikao je predjele, mrtvu prirodu, portrete, a u posljednjem stvaralačkom periodu se oprobao u apstraktnom slikarstvu, zadržavajući osobeni stil i prepoznatljiv snažan kolorit.

1915. - Rođen italijanski operski pjevač Mario del Monako (Monaco), koga su kritičari proglasili "tenorom epohe". Umjetničku karijeru počeo je 1941. u Milanskoj skali. Zahvaljujući izuzetnom glasu i izvanrednim osjećajem za scenu, stekao je ogromnu popularnost i priznanje kritike.

1917. - Umro švajcarski hirurg Emil Teodor Koher (Theodor Kocher), dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. Ispitivao je funkciju štitne žlijezde i znatno doprinio razvoju savremene hirurgije.

1921. - Kanadski ljekari Frederik Grant Benting (Frederick Banting) i Čarls Best (Charles) prvi put izolovali inzulin, što je ubrzo omogućilo efikasno liječenje do tada smrtonosne šećerne bolesti.

Rođen glumački bard Rade Šerbedžija

1946. - Rođen Rade Šerbedžija, hrvatski filmski, televizijski i pozorišni glumac, pjesnik i muzičar. Njegova karijera išla je uzlaznom putanjom od završetka Akademije do 1992. godine, kada se zbog ratnih djejstava Rade s porodicom odselio u inozemstvo. Novo okruženje nije bilo blokada za njega i njegov rad, štaviše, donijelo mu je svjetsku slavu ulogama u holivudskim ostvarenjima. Poznate uloge u jugoslavenskim filmovima i serijama: “Iluzija”, “Gravitacija ili fantastična mladost činovnika Borisa Horvata”, “Užička Republika”, “Hajka”, “Nikola Tesla”, “Bravo maestro”, “Usijanje”, “Predstava Hamleta u Mrduši Donjoj”, “Gospođica”, “Variola vera”, “Banović Strahinja”, “Una”, “Pejzaži u magli”, “Nečista krv”, “Kao rani mraz, Ustanička ulica”… Poznate uloge u holvudskim filmovima: “Hari Poter i darovi smrti”, “Svetac”, “Moćni Džo Jang”, “Stigmata”, “Nemoguća misija 2”, “Svemirski kauboji”, “Sneč”, “Iks ljudi prva klasa”, “Širom zatvorenih očiju”…

1967. - Umro srbijanski pisac Veljko Petrović, koji je pretežno pisao o Vojvodini, njenom ambijentu i ljudima. Prava je završio u Pešti. Prve zbirke stihova objavio je 1914. Bio je i plodan prozni pisac, a pisao je i studije o književnosti i slikarstvu. Djela: zbirke pjesama "Rodoljubive pjesme", "Na pragu", "Stihovi", zbirke pripovijedaka "Bunja i drugi u Ravangradu", "Varljivo proljeće", "Pomjerene savjesti", "Prepelica u ruci", "Dah života", "Moloh".

1981. - Preminuo američki filmski režiser njemačkog porijekla Vilijam Vajler (William Wyler), čiji se filmovi odlikuju stilskom perfekcijom. Dobio je Oskare za filmove "Gospođa Miniver", "Ben Hur" i "Najljepše godine našeg života". Ostali filmovi: "Orkanski visovi", "Male lisice", "Kako ukrasti milion dolara", "Nasljednica", "Detektivska priča", "Keri", "Praznik u Rimu", "Prijateljsko ubjeđivanje".

1984. - Umro engleski filmski i pozorišni glumac Džejms Mejson (James Mason), koji je najčešće tumačio karakterne uloge pametnih i sebi okrenutih ličnosti. Filmovi: "Bjegunac", "Sedmi veo", "Čovjek u sivom", "Zvijezda je rođena", "Julije Cezar", "Lolita", "Sjever - sjeverozapad", "Lord Džim", "Galeb", "Ubistvo po narudžbi".

