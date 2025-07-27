Nestabilno i oblačno vrijeme u BiH: Kiša, pljuskovi i olujni vjetar širom zemlje

Bosnu i Hercegovinu danas očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Bosne mogući su lokalno obilniji pljuskovi, koje bi mogli pratiti jaki udari vjetra, a u pojedinim područjima postoji i mogućnost urbanih i bujičnih poplava.

Prema prognozi meteorologa, padavine će tokom prijepodneva prestajati u Hercegovini, dok se u ostalim dijelovima zemlje očekuje smirivanje vremena do kraja dana.

Vjetar će biti umjeren zapadni i jugozapadni, a povremeno i olujne jačine, naročito u područjima zahvaćenim nevremenom.

Jutarnje temperature kreću se od 16 do 22 stepena, na jugu do 24, dok će najviše dnevne temperature iznositi od 20 do 27, a u južnim krajevima i do 30 stepeni.

Sarajevo će biti pod utjecajem sličnog vremena – očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i povremenim pljuskovima. Jutarnja temperatura iznosit će oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko