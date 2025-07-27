Stanje na putevima: Mokri i klizavi kolovozi otežavaju vožnju širom BiH

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se vozi po mokrim i mjestimično klizavim kolovozima. Zbog kiše koja je zahvatila pojedine regije, a naročito usljed lokalno obilnijih padavina i grmljavinskih pljuskova u sjeveroistočnim, sjeverozapadnim i centralnim dijelovima zemlje, vozačima se savjetuje pojačan oprez.

U višim planinskim područjima i preko prevoja mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz, dok se na otvorenim dionicama, posebno u Hercegovini, očekuju jaki bočni udari vjetra. Zbog ovih vremenskih uslova preporučuje se izbjegavanje naglih kočenja i povećanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Pješacima i biciklistima se također savjetuje dodatni oprez, naročito u urbanim sredinama gdje su kolovozi mokri.

BIHAMK poziva sve učesnike u saobraćaju na strpljenje te poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije.

Sezona godišnjih odmora i putovanja može dodatno utjecati na stvaranje gužvi na magistralnim putevima koji povezuju unutrašnjost zemlje sa njenim sjevernim i južnim dijelovima.

Aktuelni su radovi na autocesti Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Jablanica-Prozor.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima povremeno se bilježi povećana frekvencija saobraćaja, ali za sada putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta na prelazak granice. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.