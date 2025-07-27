Dodik: Ne može se priznati država koja faktički ne postoji, podržavam stav Izraela

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da priznanje Palestinske samouprave kao države, bez bilo kakvog dogovora s Izraelom, "nije čin mira, već presedan koji narušava međunarodno pravo i arhitekturu globalne stabilnosti". Istakao je i "da se ne može priznati država koja faktički ne postoji".
- Zato snažno podržavam jasan i racionalan stav Izraela i velikog dijela međunarodne zajednice – da se jednostranim političkim gestovima ne rješavaju decenijski sukobi, već se stvaraju novi problemi - naveo je Dodik na društvenoj mreži X.
Dodao je da Francuska i Velika Britanija svojim potezima pokušavaju "tuđim životima liječiti vlastite geopolitičke frustracije", gurajući svijet ka još dubljoj nestabilnosti.
- Mir između Izraela i Palestine može nastati, prvo kroz eliminaciju terorističke organizacije Hamas, a potom kroz dogovor jevrejskog i palestinskog naroda, a ne kroz simbolične i ishitrene odluke koje ignorišu realnost na terenu - poručio je Dodik.
Po njegovim riječima, međunarodno pravo ne može se koristiti kao alat za politički marketing.
- I kad mnogi biraju da šute, Republika Srpska neće – jer mi znamo šta znači kada drugi pokušavaju da vam kroje sudbinu bez vas zaključio je Dodik.