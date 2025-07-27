Dodik: Ne može se priznati država koja faktički ne postoji, podržavam stav Izraela

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da priznanje Palestinske samouprave kao države, bez bilo kakvog dogovora s Izraelom, "nije čin mira, već presedan koji narušava međunarodno pravo i arhitekturu globalne stabilnosti". Istakao je i "da se ne može priznati država koja faktički ne postoji".

- Zato snažno podržavam jasan i racionalan stav Izraela i velikog dijela međunarodne zajednice – da se jednostranim političkim gestovima ne rješavaju decenijski sukobi, već se stvaraju novi problemi - naveo je Dodik na društvenoj mreži X.