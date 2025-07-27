PRIZNANJE PALESTINE

Dodik: Ne može se priznati država koja faktički ne postoji, podržavam stav Izraela

M. Až.

27.7.2025

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da priznanje Palestinske samouprave kao države, bez bilo kakvog dogovora s Izraelom, "nije čin mira, već presedan koji narušava međunarodno pravo i arhitekturu globalne stabilnosti". Istakao je i "da se ne može priznati država koja faktički ne postoji".

- Zato snažno podržavam jasan i racionalan stav Izraela i velikog dijela međunarodne zajednice – da se jednostranim političkim gestovima ne rješavaju decenijski sukobi, već se stvaraju novi problemi - naveo je Dodik na društvenoj mreži X.

Dodao je da Francuska i Velika Britanija svojim potezima pokušavaju "tuđim životima liječiti vlastite geopolitičke frustracije", gurajući svijet ka još dubljoj nestabilnosti.

- Mir između Izraela i Palestine može nastati, prvo kroz eliminaciju terorističke organizacije Hamas, a potom kroz dogovor jevrejskog i palestinskog naroda, a ne kroz simbolične i ishitrene odluke koje ignorišu realnost na terenu - poručio je Dodik.

Po njegovim riječima, međunarodno pravo ne može se koristiti kao alat za politički marketing.

- I kad mnogi biraju da šute, Republika Srpska neće – jer mi znamo šta znači kada drugi pokušavaju da vam kroje sudbinu bez vas zaključio je Dodik.

