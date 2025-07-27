Konzorcijum Logistika BiH: U posljednjih deset dana u Njemačkoj, Austriji i Poljskoj uhapšeno osam vozača iz BiH

U posljednjih deset dana osam profesionalnih vozača iz BiH uhapšeno je u Njemačkoj, Austriji i Poljskoj, pod optužbama koje su, prema informacijama s terena, pravno neutemeljene i suprotne duhu međunarodnih konvencija, upozoravaju iz Konzorcijuma Logistika BiH.

U pismu upućenom ministru vanjskih poslova BIH Elmedinu Konakoviću navode da su nadležne službe u tim državama potvrdile da postupaju prema internim instrukcijama, da su vozači iz Bosne i Hercegovine formalno ispunjavali obaveze iz AETR sporazuma i drugih važećih propisa, ali se represivne mjere i dalje sprovode, uključujući hapšenja i finansijske sankcije.

- Ovakva praksa direktno ugrožava osnovna ljudska i radna prava državljana BiH, narušava pravnu sigurnost međunarodnih operatera iz naše zemlje i predstavlja grubo kršenje obaveza koje su države članice EU preuzele prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Konzorcijum Logistika BiH vjeruje u institucije vlastite države. Ipak, pitamo se da li je Bosna i Hercegovina institucionalno i politički spremna da uputi zvanične protestne note Njemačkoj, Austriji i Poljskoj, da li postoji minimum odlučnosti da se tim državama poruči – ne hapsite građane Bosne i Hercegovine koji rade po međunarodnim propisima, da li se može jasno i glasno istaći da AETR predstavlja najstariji i najvažniji sporazum koji reguliše radna vremena profesionalnih vozača, te da BiH nije kolonijalna ekspozitura, već država sa sopstvenom transportnom industrijom, koja uvozi robu iz tih istih država i ima pravo da tu robu uveze sopstvenim sredstvima – navode u pismu.

Od ministra vanjskih poslova BIH traže hitno diplomatsko djelovanje i organizaciju sastanka sa ambasadorima država članica EU u BiH, te pokretanje inicijative prema institucijama EU u kojoj bi se insistiralo na striktnom poštivanju međunarodnih ugovora i konvencija i zaustavljanju represivnih mjera prema vozačima iz BiH.