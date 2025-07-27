Hurtić nakon što mu je izgorio automobil: "Ne bojim se, hrabro guram dalje"

- Nije lako u kraju gdje non-stop neki laju! Šta me sutra čeka – ne bojim se i hrabro dalje guram. Evo me opet, sjedim tu u svojoj avliji… Moji su drugovi biseri rasuti, ali ja ću vas čekati - napisao je Hurtić.

Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amir Hurtić, kojem je u noći s petka na subotu u Doboju izgorio automobil, ponovo se oglasio putem društvenih mreža.

Podsjećamo, Hurtić smatra da je požar podmetnut.

- Sinoć je bio koncert Lepe Brene u Doboju, dešavale su se neke stvari i mislim da je to podmetnuto. Imali smo u subotu promociju knjige Genocid u Grapskoj ovdje kod nas, gdje sam i ja učestvovao, zajedno s Institutom iz Sarajeva. Govorio sam o tome i o ulozi rezervne policije. Meni miriše na to - izjavio je Hurtić za Avaz.

Iz Policijske uprave Doboj saopćeno je da su prijavu zaprimili u subotu, jedan sat iza ponoći. Dodali su da je dežurni tužilac naložio provođenje svih potrebnih mjera i radnji radi utvrđivanja činjenica i okolnosti događaja.

- Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske uprave Doboj, zajedno s inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji se nije mogao izjasniti o uzroku požara - naveli su iz PU Doboj.

Napad na imovinu Amira Hurtića osudili su brojni politički zvaničnici iz Republike Srpske.