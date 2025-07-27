Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PONOVO SE OGLASIO

Hurtić nakon što mu je izgorio automobil: "Ne bojim se, hrabro guram dalje"

Nije lako u kraju gdje non-stop neki laju, poručio je

Hurtić: Ne bojim se. Facebook

M. Až.

27.7.2025

Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amir Hurtić, kojem je u noći s petka na subotu u Doboju izgorio automobil, ponovo se oglasio putem društvenih mreža.

- Nije lako u kraju gdje non-stop neki laju! Šta me sutra čeka – ne bojim se i hrabro dalje guram. Evo me opet, sjedim tu u svojoj avliji… Moji su drugovi biseri rasuti, ali ja ću vas čekati -  napisao je Hurtić.

Podsjećamo, Hurtić smatra da je požar podmetnut.

- Sinoć je bio koncert Lepe Brene u Doboju, dešavale su se neke stvari i mislim da je to podmetnuto. Imali smo u subotu promociju knjige Genocid u Grapskoj ovdje kod nas, gdje sam i ja učestvovao, zajedno s Institutom iz Sarajeva. Govorio sam o tome i o ulozi rezervne policije. Meni miriše na to - izjavio je Hurtić za Avaz.

Iz Policijske uprave Doboj saopćeno je da su prijavu zaprimili u subotu, jedan sat iza ponoći. Dodali su da je dežurni tužilac naložio provođenje svih potrebnih mjera i radnji radi utvrđivanja činjenica i okolnosti događaja.

- Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske uprave Doboj, zajedno s inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji se nije mogao izjasniti o uzroku požara - naveli su iz PU Doboj.

Napad na imovinu Amira Hurtića osudili su brojni politički zvaničnici iz Republike Srpske.

# NSRS
# AMIR HURTIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.