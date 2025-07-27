Dodik tvrdi: U proteklim godinama vlasti SNSD-a podigli smo kvalitet života građana RS

Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik tvrdi da je tokom proteklih godina vlast SNSD-a podigla kvalitet života građana u Republici Srpskoj.

Kaže da se radi na velikim projektima.

- Bit će izgrađen auto-put prema Srbiji, završavamo rekonstrukciju bolnica u Srpskoj, a sada ćemo se usmjeriti na banje, za šta postoji značajan komercijalni efekat. Podigli smo domaći bruto proizvod uprkos ometanjima iz političkog Sarajeva i međunarodnih faktora - naveo je Dodik na društvenoj mreži „X“ .

Naveo je da prošle sedmice sastao s delegacijom Tatarstana, koja je posjetila Republiku Srpsku, te da je dogovoren nastavak privredne, kulturne i obrazovne saradnje.