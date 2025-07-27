Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"LICEMJERJE I ZAOKRETI"

Crnadak: Dodik je nekada primao palestinskog ambasadora, a sada kritikuje priznanje Palestine

Dodik je tada bio predsjednik i priznao Palestinu, a sada, iz nekih drugih razloga, napada Francusku jer čini isto što je i on podržavao, rekao je

Ambasador Palestine u BiH Rezeq Namoora i Milorad Dodik. Platforma X

M. Až.

27.7.2025

Delegat PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak reagovao je na današnju izjavu predsjednika RS Milorada Dodika, koji je oštro kritikovao Francusku zbog odluke da prizna državu Palestinu.

Crnadak je poručio da Republika Srpska treba ozbiljnu, odgovornu i dosljednu međunarodnu politiku, ako želi povratiti ugled i popraviti svoj imidž u svijetu.

"Sitni zaokreti"

- Ne ulazim u ispravnost Dodikovog stava po pitanju priznanja Palestine – to je jedno od najkompleksnijih pitanja na savremenoj međunarodnoj sceni. Ali način na koji se vodi spoljna politika je ključan - rekao je Crnadak.

On je naglasio da vas u međunarodnim diplomatskim krugovima mogu uvažavati i poštovati samo ako imate autoritet, kontinuitet i jasan stav.

- Ako ste licemjerni i pokušavate sitnim zaokretima kupovati političke poene, brzo vas pročitaju - poručio je Crnadak.

Posjet iz 2016. godine

Kao ilustraciju Dodikove nedosljednosti, objavio je i vijest iz 2016. godine, kada je tadašnji predsjednik RS Milorad Dodik primio u zvaničnu posjetu ambasadora Palestine, čime je, kako kaže, jasno pokazao da priznaje i poštuje palestinsku državnost.

- Dodik je tada bio predsjednik i priznao Palestinu, a sada, iz nekih drugih razloga, napada Francusku jer čini isto što je i on podržavao. Takvim postupcima samo dodatno otežava odnose Republike Srpske sa važnim evropskim državama kao što je Francuska - istakao je Crnadak.

Zaključno, Crnadak je poručio da se međunarodni odnosi ne grade kroz napade i impulsivne reakcije.

- Potrebni su strpljenje, takt i ozbiljan pristup ako zaista želite ostvariti nešto dobro za svoj narod i svoju zemlju - zaključio je Crnadak.

# IGOR CRNADAK
# IZRAEL
# PALESTINA
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (21)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.