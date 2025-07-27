Crnadak: Dodik je nekada primao palestinskog ambasadora, a sada kritikuje priznanje Palestine

Delegat PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak reagovao je na današnju izjavu predsjednika RS Milorada Dodika, koji je oštro kritikovao Francusku zbog odluke da prizna državu Palestinu.

Crnadak je poručio da Republika Srpska treba ozbiljnu, odgovornu i dosljednu međunarodnu politiku, ako želi povratiti ugled i popraviti svoj imidž u svijetu.

"Sitni zaokreti"

- Ne ulazim u ispravnost Dodikovog stava po pitanju priznanja Palestine – to je jedno od najkompleksnijih pitanja na savremenoj međunarodnoj sceni. Ali način na koji se vodi spoljna politika je ključan - rekao je Crnadak.

On je naglasio da vas u međunarodnim diplomatskim krugovima mogu uvažavati i poštovati samo ako imate autoritet, kontinuitet i jasan stav.

- Ako ste licemjerni i pokušavate sitnim zaokretima kupovati političke poene, brzo vas pročitaju - poručio je Crnadak.

Posjet iz 2016. godine

Kao ilustraciju Dodikove nedosljednosti, objavio je i vijest iz 2016. godine, kada je tadašnji predsjednik RS Milorad Dodik primio u zvaničnu posjetu ambasadora Palestine, čime je, kako kaže, jasno pokazao da priznaje i poštuje palestinsku državnost.