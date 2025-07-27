Najmanje 500 eura u malim novčanicama: Stručnjaci preporučuju da "štek za crne dane" držite u kući

Za vandredne situacije, popularno nazvane „crni dani“, nije dovoljno imati samo osnovne zalihe hrane i vode. Stručnjaci savjetuju da u kući treba čuvati i određenu količinu gotovine.

Njemačka kancelarija za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (BBK) objavila je preporuke za desetodnevne zalihe koje bi svako domaćinstvo trebalo imati u slučaju krize. Na toj listi se nalaze osnovne namirnice poput vode, riže, lijekova, ali i gotovine.

I dok Nijemci samo navode da je potrebno imati „dovoljnu količinu gotovine“, bez preciznog iznosa, austrijske vlasti idu korak dalje, one preporučuju da se u svakom domaćinstvu čuva 500 eura u malim novčanicama.

Stručnjaci također upozoravaju da gotovinu ne treba ostavljati na očiglednim mjestima poput dušeka ili među knjigama. Za sigurnost je najbolje iskoristiti diskretne sigurnosne kutije koje su teže dostupne ili ugrađene u zid.

Centralna banka BiH objavila je podatke prema kojima su ukupni depoziti domaćih sektora na kraju marta 2025. godine iznosili 33,8 milijardi KM. Rast depozita vidljiv je kod stanovništva (za 0,2 posto). Ovi podaci ukazuju na to da građani više štede.