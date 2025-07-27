Danas tradicionalni skokovi sa Starog mosta: Prvi put nakon rata učestvuju takmičari iz Hrvatske

Tradicionalni skokovi sa Starog mosta održat će se danas u 16 sati.

Ova tradicionalna maniestacija imat će međunarodni karakter, a očekuje se nastup više od 40 skakača.

Po prvi put od završetka rata učestvovat će i takmičari iz Hrvatske, otkrio je ranije za portal "Avaza" Lorens Listo, koji je ranije više puta ostvario pobjede.

Ove godine će učešće uzeti i takmičari s Kosova.

Skakače će ocjenjivati stručni žiri u sastavu Alica Jakirović, Branko Bogičević, Semir Drocić, Samir Zukanović - Lile i po prvi put Alija Ajanić.

- Manifestacija ponovo ima međunarodni karakter, doći će nam prijatelji iz Crne Gore, Slovenije, Srbije, Hrvatske i s Kosova, tako da očekujemo da će biti velika konkurencija - kazao je predsjednik Kluba skakača “Mostari” Lorens Listo, zahvalivši svima koji su podržali organizaciju skokova.