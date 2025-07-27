Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MOSTAR

Danas tradicionalni skokovi sa Starog mosta: Prvi put nakon rata učestvuju takmičari iz Hrvatske

Ove godine će učešće uzeti i takmičari s Kosova

Skokovi sa Starog mosta. Avaz

S. S.

27.7.2025

Tradicionalni skokovi sa Starog mosta održat će se danas u 16 sati.

Ova tradicionalna maniestacija imat će međunarodni karakter, a očekuje se nastup više od 40 skakača.

Po prvi put od završetka rata učestvovat će i takmičari iz Hrvatske, otkrio je ranije za portal "Avaza" Lorens Listo, koji je ranije više puta ostvario pobjede.

Ove godine će učešće uzeti i takmičari s Kosova.

Skakače će ocjenjivati stručni žiri u sastavu Alica Jakirović, Branko Bogičević, Semir Drocić, Samir Zukanović - Lile i po prvi put Alija Ajanić.

- Manifestacija ponovo ima međunarodni karakter, doći će nam prijatelji iz Crne Gore, Slovenije, Srbije, Hrvatske i s Kosova, tako da očekujemo da će biti velika konkurencija - kazao je predsjednik Kluba skakača “Mostari” Lorens Listo, zahvalivši svima koji su podržali organizaciju skokova.

# STARI MOST
# MOSTAR
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.