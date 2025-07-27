ZASTUPNIK STRANKE ZA BIH

Haris Silajdžić upitao javnost: "Ima li razlike između Sabine Ćudić i Sanje Vulić?"

Ćudić i Vulić. FENA/Avaz

Ćudić i Vulić. FENA/Avaz

M. Až.

27.7.2025

Zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Parlamentu Federacije BiH Haris Silajdžić uputio je oštre kritike na račun Sabine Ćudić, tvrdeći da koristi "manipulativnu retoriku" kako bi zavarala javnost.

Na svom Facebook profilu, Silajdžić je u objavi pod naslovom "Sabina Ćudić, prva među jednakima" poručio da Ćudić "vješto manipuliše javnost s osmijehom na licu", podsjećajući da je ranije govorila kako Dodikov kum neće dobiti 100 miliona KM za izgradnju zgrade Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) u Banjoj Luci.

- Kakva je Sabina manipulatorka, i Sanja Vulić joj zavidi - napisao je Silajdžić, aludirajući da je riječ o prevari i lažnim obećanjima.

Naglasio je da je, uprkos tim izjavama, Dodikov kum nakon samo nekoliko mjeseci ipak dobio 100 miliona KM.

# SABINA ĆUDIĆ
# SANJA VULIĆ
