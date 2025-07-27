Haris Silajdžić upitao javnost: "Ima li razlike između Sabine Ćudić i Sanje Vulić?"

Zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Parlamentu Federacije BiH Haris Silajdžić uputio je oštre kritike na račun Sabine Ćudić, tvrdeći da koristi "manipulativnu retoriku" kako bi zavarala javnost.

Na svom Facebook profilu, Silajdžić je u objavi pod naslovom "Sabina Ćudić, prva među jednakima" poručio da Ćudić "vješto manipuliše javnost s osmijehom na licu", podsjećajući da je ranije govorila kako Dodikov kum neće dobiti 100 miliona KM za izgradnju zgrade Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) u Banjoj Luci.