Šehidska dova u Žlijebu: Bol za najmilijima nikada ne prestaje

U mjestu Žlijeb kod Višegrada u toku je šehidska dova u znak sjećanja na ubijene Bošnjake ovog kraja tokom rata u BiH.

Na spomen-obilježju, podignutom u čast nevino stradalih, okupili su se preživjeli članovi porodica, mještani te građani iz svih krajeva BiH.

Dova i ilahije

Dova se uči za sve one koji su ubijeni, ali i za one koji do danas nisu pronađeni.

– Još uvijek tragamo za svojim najmilijima. Moj otac je nestao, nikada nije pronađen. Od petero članova porodice moga amidže, samo je jedno tijelo pronađeno i ukopano. Svake godine dostojanstveno dolazim ovdje, sa nadom da ću pronaći svog oca i ostale članove porodice i da će konačno naći svoj vječni smiraj – kazala je za portal "Avaza" Selma Hodžić, koja se i ove godine pridružila dovi na spomen-obilježju.

Vjerski program predvodi efendija Hasan Skorupan, koji će pred prisutnima proučiti Ja-sin i dove za nevino ubijene.

Poseban doprinos obilježavanju dat će i članice mekteba iz Višegrada učenjem ilahija.

Većina nikada nije pronađena

I više od tri decenije nakon ratnih zločina u Višegradu, porodice i dalje tragaju za svojim najmilijima. Veliki broj žrtava nikada nije pronađen Spomen-obilježje u Žlijebu ostaje mjesto na kojem se sabire bol, ali i šalje poruka da istina mora izaći na vidjelo.