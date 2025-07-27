Video / Nakon visokih temperatura: Osvježenje stiglo u Tuzlu, pao jak pljusak

Nakon perioda veoma visokih temperatura, u pojedine krajeve Bosne i Hercegovine stiglo je osvježenje.

U Tuzlu je u popodnevnim satima zabilježeno jako nevrijeme praćeno pljuskovima.

Neke je nevrijeme dočekalo nesrpremne, pa su pokrivali glavu čime su god stigli.

Inače, u 15 sati u Tuzli su izmjerena 24 stepena.

