Selimbegović osudio predstavu o ljubavi homoseksualaca: "I to finansiramo, drage Sarajlije"

Predstava „Svijet i sve u njemu“ sarajevske redateljice Selme Spahić u produkciji Sarajevskog ratnog teatra (SARTR), koja je nastala na osnovu romana „Bejturan i ruža“ književnika Aleksandra Hemona, dobila je sjajne kritike u susjednoj Hrvatskoj.

Kako je ranije objavila Slobodna Bosna, predstava je prošlog vikenda odigrana na Velikom Brijunu u okviru festivala „Ulysess“ čiji su osnivači poznati glumac Rade Šerbedžija i njegova supruga, redateljica Lenka Udovički.

I dok su pozorišni kritičari u Hrvatskoj imali samo hvalospjeve za novu SARTR-ovu predstavu i sjajnu glumačku ekipu koju predvode Ermin Bravo i Alban Ukaj, sama tema predstave izazvala je negodovanje među pojedinim ovdašnjim "kritičarima", to jest političarima koji su je proglasili moralno "nepodobnom".

Tako se među prvima javio Dženan Selimbegović, istaknuti kadar SDA i bivši kandidat te stranke za načelnika Starog Grada, koji je postavio pitanje zašto se finansira ovakav projekat.

"Neću da prešutim. Sarajevski ratni teatar - SARTR, postavio predstavu po romanu Aleksandra Hemona, fikcija koja govori o gej ljubavi između dva muškarca, jevreja i muslimana, u Sarajevu na početku 20. vijeka. I to finansiramo drage moje Sarajlije. I danas u Gazzi umiru djeca…od gladi!!!", napisao je Selimbegović na društvenim mrežama.

Na njegovu "kritiku" pomenute SARTR-ove predstave reagovao je Dragan Mioković (Naša stranka), koji je Selimbegovićev stav nazvao licemjernim i primitivnim.

- Imati vlastita uvjerenja je sasvim legitimno. Ovakva poređenja međutim su anticivilizacijsko licemjerje i primitivizam. Nemoj ćutati i nikada nemoj biti kao Dženan - poručio je Mioković.