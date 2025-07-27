Isak: Srpski povratnici, kao i svi ostali građani BiH, mogu se osjećati sigurno u FBiH

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak odgovorio je na prozivke poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Miroslava Vujičića, kojem je poručio da se uozbilji i ne iznosi u javnost neistine zarad prikupljanja jeftinih političkih poena.

- Izjava poslanika Miroslava Vujičića kako se u Federaciji Bosne i Hercegovine niko ne bavi pitanjem sigurnosti srpskih povratnika ne samo da je lažna već je u isto vrijeme i tendenciozna. Srpski povratnici, kao i svi ostali građani Bosne i Hercegovine, mogu se osjećati sigurno u Federaciji BiH - navodi se u reakciji ministra Isaka.

Dodaje se da Federacija Bosne i Hercegovine, "za razliku od manjeg bosanskohercegovačkog entiteta, ne ugnjetava povratnike koji imaju apsolutno pravo da žive na svojoj zemlji i u svojim kućama kao i svi drugi građani Bosne i Hercegovine bez obzira na administrativno uređenje BiH".

- Gospodine Vujičiću, vi iz SNSD-a možete dosta naučiti od Federacije Bosne i Hercegovine. Za početak da ne uznemiravate bošnjačke i hrvatske povratnike veličanjem ratnih zločinaca odgovornih za genocid i brojna ubistva. Vi koji slavite ubice Bošnjaka i Hrvata u bh. entitetu RS-a, niste relevantni da pričate o „sigurnosti povratnika“ - poručio je Isak.

Ističe kako su svi slučajevi napada na povratnike u Federaciji BiH riješeni.

- Možda se vama iz SNSD-a, kao pionirima izazivanja vjerske i nacionalne mržnje, razdora i netrpeljivosti, ne sviđaju rezultati istraga, ali to je vaš subjektivni stav koji ne mijenja činjenicu da su slučajevi napada na povratnike riješeni. Idemo i korak dalje, mi djelujemo preventivno i štitimo sve građane Bosne i Hercegovine. Pustite se populizma, zastupniče. Uradite nešto u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za Srbe, Hrvate, Bošnjake i Ostale. Opravdajte tu ogromnu platu koja Vam se isplaćuje iz džepova građana Bosne i Hercegovine - navodi Isak, saopćeno je iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.