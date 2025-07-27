Video / Počeli tradicionalni Skokovi sa Starog mosta: Mostar vrvi od posjetitelja

U najvećem gradu na Neretvi, posljednja nedjelja u julu tradicionalno je u znaku Skokova sa Starog mosta. Ovogodišnje, 459. izdanje, ne prati tipični mostarski „čelopek“, pa je tako, u odnosu na prethodni dan kada je izmjereno 40 stepeni, temperatura u Mostaru niža za čak 10 stepeni.

Ova popularna sportsko-turistička manifestacija, koja je prije svega duboko urezana u identitet grada, ove je godine okupila skakače iz cijelog regiona.

Kao i prethodnih godina, Skokovi se izvode u dvije kategorije – na glavu i na noge. U obje kategorije takmičit će se po 20 skakača, a među njima su Vedad Dedić iz Zenice i Mostarac Emil Tiro, koji će braniti titule najboljih skakača u tim disciplinama.

Njihovo umijeće i vještinu u izvedbi skokova ocjenjivat će stručni žiri kojim predsjedava Alica Jakirović, a u kojem su i Branko Bogičević, Semir Drocić, Samir Zukanović – Lile, te po prvi put Alija Ajanić.

U revijalnom dijelu nastupit će skakači veterani i gosti iz susjednih zemalja.

U Mostaru je i danas veliki broj turista, a uz strane tu su i domaći, koji su iz gotovo svih krajeva BiH pristigli u ovaj grad kako bi pratili tradicionalne Skokove.

