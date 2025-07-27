Uz prisustvo velikog broja vjernika otvorena džamija u džematu Tinja

U džematu Tinja, Medžlis Islamske zajednice Srebrenik, danas je svečano otvorena novoizgrađena džamija, čime je ovaj džemat dobio dostojanstven i reprezentativan prostor za ibadet, okupljanje vjernika i realizaciju vjersko-edukativnih aktivnosti.

Svečanosti otvorenja, kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika s područja Muftijstva tuzlanskog i šire, svojim prisustvom uveličali su zamjenik reisul-uleme Enes Ljevaković, u ulozi izaslanika reisul-uleme, muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, glavni imam Refik-ef. Hodžić i predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik Nedim Delić, glavni imami i imami iz više džemata, kao i gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Značajan trenutak

Zamjenik reisul-uleme Enes Ljevaković je, obraćajući se prisutnima, istakao da smo svjedoci značajnog trenutka za ovaj kraj, otvorenja nove džamije koja se stavlja u službu vjernicima s nadom da će dugoročno ispunjavati svoju ulogu kao izvor nadahnuća, duhovne orijentacije i zajedničkog dobra.

Naglasio je da džamije oplemenjuju mjesta u kojima se nalaze, čineći ih ljepšim, boljim i humanijim, te doprinose njihovom duhovnom i materijalnom blagostanju.

Nezamislivo je, upozorio je izaslanik Ljevaković, da tamo gdje žive muslimani okolica bude puna smeća, rječni tokovi zakrčeni smećem, a voda zagađena. Muslimansko naselje treba biti čisto i uredno, baš kao i džamija. Nažalost, postoji veliki nesklad između učenja islama i praksi njegovih sljedbenika, ne samo kod nas, već i u svijetu.

Zajednički napori

U svom obraćanju, muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović istakao je značaj zajedničkog djela koje su vjernici ovog džemata ostvarili, naglasivši da se radi o velikom poduhvatu i dokazu njihove vjere, odgovornosti i posvećenosti.

Govoreći o važnosti zajedničkih napora i poduhvata poput gradnje džamija, muftija je istakao da upravo takva djela učvršćuju zajednicu, bude odlučnost i daju snagu da muslimani u Bosni i Hercegovini budu korisni i sebi i drugima. Trebaju nam ova velika djela, kazao je muftija Fazlović, naša pregnuća, da nas ojačaju, da budemo još odvažniji, da sve možemo zajedno postići za ovaj dobri bošnjački narod, ali i za svakog našeg komšiju u našoj Bosni i Hercegovini.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik Refik-ef. Hodžić istakao je da pred vjernicima danas stoji jedna od najljepših i prostorno najsadržajnijih džamija na području ovog medžlisa, rezultat predanog rada, snažne volje i zajedništva.

Naglasio je da je ova džamija plod požrtvovanosti mještana džemata Tinja, ali i brojnih drugih vakifa koji su svojim doprinosima sudjelovali u ovom hairli djelu. Infrastrukturno Medžlis će biti bogatiji ne samo za još jednu džamiju, već za islamski centar koji će, osim vjerskih aktivnosti, pružati prostor za kulturne, edukativne i društveno-korisne sadržaje. Ovo je, kako je naveo, 46. izgrađena džamija na području Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, javlja MINA.