Ambasador BiH u Jordanu Slavko Matanović o usporenom procesu izdavanja viza: Tražili smo kadrovsko pojačanje

Ambasada BiH u Jordanu nije u mogućnosti blagovremeno odgovoriti na veliki broj zahtjeva za vize zbog nedostatka službenika u konzularnom odjelu, saznaje "Avaz".

Čitatelji koji su nam se javili protestiraju zbog toga što Ambasada "maltretira narod svojim zatvaranjem u jeku turističke sezone i obrazloženjem da je sistem pao" ili što od građana koji su danima čekali na red traži da termin zakažu putem e-maila, što oni bezuspješno pokušavaju. Jedan broj njih trpi dodatne troškove zbog odlaganja već rezerviranih letova. Zatražili smo odgovore od Ambasade BiH u Amanu.

Pad sistema

Ambasada Bosne i Hercegovine nije u prekidu rada niti je došlo do “pada sistema”, kazali su nam.

- Konzularni odjel funkcioniše u skladu s propisanim procedurama i unutar raspoloživih ljudskih i tehničkih kapaciteta. Rad sa strankama u konzularnim poslovima odvija se od nedjelje do srijede, u periodu od 10:00 do 12:00 sati, što je javno istaknuto na web stranici ambasade. Termin za telefonske pozive u vezi s vizama je svakim radnim danom od 14:00 do 15:00 sati, te molimo stranke da se pridržavaju ovog rasporeda kako bi omogućile efikasan i jednak pristup svim korisnicima naših usluga - kazao nam je ambasador BiH u Jordanu Slavko Matanović.

On naglašava ga je obrada zahtjeva za vize kompleksan i višestepen proces, koji uključuje tehničke, sigurnosne i pravne procedure, i zahtijeva značajan angažman osoblja i vrijeme.

- U pojedinim periodima, naročito u prvoj polovini ove godine, kada je ambasador obavljao dužnosti bez podrške drugog konzularnog službenika, nije bilo moguće održavati dvostepenu obradu zahtjeva, što je privremeno usporilo proces viziranja.

Pored redovnih termina koji su već sedmicama unaprijed popunjeni, Ambasada svakodnevno zaprima i zahtjeve iz drugih zemalja akreditacije, uključujući Irak, Siriju, Državu Palestinu i Liban. Istovremeno, Ambasada odgovara i na zahtjeve za hitne slučajeve, uključujući i evakuacije iz kriznih područja, što dodatno opterećuje kapacitete - ističe Matanović.

Ministarstvu vanjskih poslova BiH je više puta upućen zahtjev za dodatnim kadrovskim pojačanjem, kao i za formalno uključivanje Počasnog konzulata u Bejrutu u proces viziranja.

Ne mogu utjecati

- Strankama se još jednom izričito savjetuje da ne kupuju putne karte prije nego što dobiju odobrenje za vizu, jer Ambasada ne može garantovati pozitivan ishod za svakog podnosioca zahtjeva, niti preuzeti odgovornost za pojedinačne troškove nastale zbog preuranjenog planiranja putovanja.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Ammanu ostaje posvećena zakonitom, nepristrasnom i transparentnom postupanju prema svim aplikantima, te poziva građane na razumijevanje u svjetlu okolnosti na koje ambasada ne može utjecati - kaže ambasador Slavko Matanović.

Povećan broj zahtjeva za vize, kako saznajemo, rezultat je i velikog interesovanja vjernika iz Libana za posjete Međugorju, pa je evidentno da bi ovakva situacija, osim na pad budžetskih prihoda, indirektno mogla utjecati i na prihode od turizma.