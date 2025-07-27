Jasin pred duše članova porodice Reko iz sela Gudelj kod Foče: Zatočeni i živi zapaljeni

U selu Gudelj u Jošanici kod Foče danas su proučeni jasin i hatma - dova za 13 žrtava agresije na BiH iz porodice Reko. Na monstruozan način polovinom juna 1992. ubijeno je sedmero žena i staraca, stanovnika Gudelja. Oni su najprije zatvoreni u podrumu jedne kuće, a potom živi zapaljeni.

Troje civila je zatočeno u zloglasnom KPD Foča, gdje su ubijeni. Tri člana porodice Reko poginulo je u redovima ARBiH u borbama za odbranu Goražda. Tradicionalnom učenju dove zadnje nedjelje u julu prisustvovali su članovi porodice i prijatelji iz BiH, ali i iz Danske, Francuske i Njemačke.

Među žrtvama su ugledni fočanski imam Salko ef. Reko, te Kademlija, Rasim, Šuhreta, Nusret, Aziza, Huso, Zejnija, Dika, Safeta, Ramo, Ismet i Izet Reko. Za zločin u Gudelju do danas niko nije odgovarao.