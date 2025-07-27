Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STARI MOST

Evald Krnić pobjednik u kategoriji skokova na glavu, a Emel Tiro na noge

Tradicionalno, posljednja nedjelja jula u Mostaru pripada skakačima

Evald Krnjić i Emel Tiro. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

27.7.2025

Evald Krnić iz Tuzi trijumfovao je u kategoriji skokova na glavu, dok je Mostarac Emel Tiro potvrdio svoju dominaciju u skokovima na noge na ovogodišnjim, 459. po redu, Skokovima sa Starog mosta u Mostaru. Njihove besprijekorne izvedbe oduševile su publiku i stručni žiri, a priznanja su još jednom otišla u ruke skakača koji su pokazali izuzetnu preciznost, hrabrost i tehniku.

Tradicionalno, posljednja nedjelja jula u Mostaru pripada skakačima, a ovaj jedinstveni događaj, duboko ukorijenjen u identitet grada na Neretvi, i ove godine privukao je mnoštvo gledalaca, kako domaćih tako i stranih. Iako je prethodnih dana živa na termometru dostizala i 40 stepeni, dan takmičenja donio je osvježenje – temperatura je pala za desetak stepeni, što je olakšalo uslove za učesnike i publiku.

Takmičenje je, kao i svake godine, bilo podijeljeno u dvije discipline – skokovi na glavu i na noge – s po 20 skakača u svakoj kategoriji.

Pored pobjednika, pažnju su privukli i prošlogodišnji šampioni Vedad Dedić iz Zenice i Emel Tiro iz Mostara, koji su se i ovog puta našli među favoritima.

O izvođenju skokova odlučivao je stručni žiri na čijem je čelu bio Alica Jakirović, uz članove Branka Bogičevića, Semira Drocića, Samira Zukanovića – Lileta, te po prvi put Aliju Ajanića.

U revijalnom dijelu programa, publika je mogla uživati i u nastupima skakača veterana i gostiju iz susjednih zemalja.

Mostar je i ovoga puta bio prepun života. Turisti iz cijelog svijeta, ali i mnogi domaći posjetioci iz svih krajeva BiH, okupili su se kako bi svjedočili ovoj jedinstvenoj manifestaciji, koja iz godine u godinu potvrđuje svoj značaj kao ne samo sportski, već i kulturni i turistički događaj.
# SKOKOVI
# MOSTAR
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.