Evald Krnić pobjednik u kategoriji skokova na glavu, a Emel Tiro na noge

Evald Krnić iz Tuzi trijumfovao je u kategoriji skokova na glavu, dok je Mostarac Emel Tiro potvrdio svoju dominaciju u skokovima na noge na ovogodišnjim, 459. po redu, Skokovima sa Starog mosta u Mostaru. Njihove besprijekorne izvedbe oduševile su publiku i stručni žiri, a priznanja su još jednom otišla u ruke skakača koji su pokazali izuzetnu preciznost, hrabrost i tehniku.

Tradicionalno, posljednja nedjelja jula u Mostaru pripada skakačima, a ovaj jedinstveni događaj, duboko ukorijenjen u identitet grada na Neretvi, i ove godine privukao je mnoštvo gledalaca, kako domaćih tako i stranih. Iako je prethodnih dana živa na termometru dostizala i 40 stepeni, dan takmičenja donio je osvježenje – temperatura je pala za desetak stepeni, što je olakšalo uslove za učesnike i publiku.

Takmičenje je, kao i svake godine, bilo podijeljeno u dvije discipline – skokovi na glavu i na noge – s po 20 skakača u svakoj kategoriji.