Udruženje poljoprivrednika FBiH tražio od Šmita da djeluje na uređenju sektora poljoprivrede

Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH obratilo se otvorenim pismom visokom predstavniku Kristijanu Šmitu (Christianu Schmidtu), pozivajući ga da iskoristi svoje ovlasti i donese mjere za uređenje sektora poljoprivrede u BiH ili da natjera domaće političare da to učine.

- Već trideset godina kako domaći političari nisu u stanju da poljoprivredni sektor urede da normalno funkcioniše. Živimo u državi gdje se primjenjuje četrnaest različitih zakona po pitanju poljoprivrede, a kao živimo u jednoj državi u kojoj bi trebalo da bar po pitanju poslovanja budemo svi isti i da poslujemo pod istim uslovima. Ovdje to nije slučaj, čak šta više - navodi se u otvorenom pismu.

Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH navode da je BiH jedina država gdje poljoprivrednici nemaju takozvanog plavog dizela, troše gorivo na koje plaćaju sve moguće poreze i akcize, a da pri tome ne koriste niti auto-puteve, brze ceste itd.

- Jedina smo država koja radi politike i nakaradnog sistema domaći poljoprivrednici nemaju pristup EU fondovima. Jedina smo država u kojoj poljoprivrednici nisu isti na teritoriji iste države. Tražimo od Vas da natjerate domaće političare, ili da Vi uredite oblast poljoprivrede u BiH - navode iz Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.

Od visokog predstavnika traže dalje da "natjera političare da formiraju ministarstvo poljoprivrede na nivou BiH ili nešto slično, gdje bi se vodila briga o svemu što se tiče poljoprivrede na čitavoj teritoriji BiH".

- Tražimo od Vas što hitnije djelovanje, ova zemlja i poljoprivrednici imaju potencijal da proizvedu dovoljno hrane za svoje građane, a ne da ovisimo o uvozu. Nadamo se Vašoj reakciji, jer Vi kao bivši ministar poljoprivrede jedne od najjačih ekonomija u svijetu znate šta znači vlastita proizvodnja hrane i neovisnost o istoj - navodi se u otvorenom pismu Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, saopćeno je iz tog udruženja.