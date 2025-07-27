SIMBOL ČASTI I OTPORA

Otkriven spomenik komandantu Enveru Šehoviću i njegovim saborcima

Simbol časti, otpora i žrtve za domovinu. Općina Novo Sarajevo

FENA

27.7.2025

Na brdu Žuč, na lokalitetu Jezera danas je otkriven spomenik komandantu 1. viteške motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Enveru Šehoviću, te njegovim saborcima Zahiru i Esadu Panjeti i Zlatku Kalamujiću, koji su svoje živote položili u odbrani domovine.

Ceremonija je održana povodom 32. godišnjice njihove pogibije, uz prisustvo brojnih predstavnika institucija svih nivoa vlasti, boračkih udruženja, porodica poginulih heroja, kao i velikog broja građana.

Heroji Bosne

U ime Općine Novo Sarajevo prisutnima se obratila načelnica Benjamina Karić, ističući važnost kulture sjećanja i poštovanja prema herojima koji su utkali svoje živote u temelje države Bosne i Hercegovine.

- Enver Šehović, Zahir i Esad Panjeta te Zlatko Kalamujić nisu samo imena – oni su simboli hrabrosti, otpora i slobode. Danas ne odajemo počast samo njima, već i svima koji su dali živote za našu domovinu. Naša je obaveza da njihovu žrtvu ne zaboravimo i da nastavimo graditi društvo koje će biti dostojno njihove borbe i ideala. Posebno želim da se zahvalim porodicama naših heroja jer bez vas ne bi danas bili ovdje na ovom mjestu. Želim da se zahvalim i svima koji su podržali ovaj projekat, ministru za boračka pitanja KS Omeru Osmanoviću i Fondu memorijala - istakla je načelnica Karić.

Počasna ceremonija

Kratak osvrt na dešavanja kada je poginuo komandant Šehović i saborci Zahir i Esad Panjeta i Zlatko Kalamujić, dao je ovom prilikom komandant i heroj Mehemed Cero koji je s njima bio tog kobnog dana.

Spomenik su potom svečano otkrili načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Kemal Ademović i saborac Mehemed Cero. U emotivnom dijelu ceremonije upriličena je i primopredaja državne zastave supruzi komandanta Envera Šehovića.

Ceremonija je završena polaganjem cvijeća, u tišini i poštovanju prema poginulim borcima, te porukom da njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena, saopćeno je iz Odsjeka za informisanje, odnose s javnošću i protokolarne poslove Općine Novo Sarajevo.

