Helez u Gornjem Vakufu na obilježavanju 84. godišnjice ustanka naroda BiH: Antifašizam čuva multietničnost i suverenitet BiH

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez prisustvovao je danas u Gornjem Vakufu obilježavanju 84. godišnjice ustanka naroda Bosne i Hercegovine.

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Partizanskom groblju u Gornjem Vakufu-Uskoplju, ministar Helez odao je počast herojima koji su svoje živote dali za slobodu, pravdu i dostojanstvo svih naroda.

Na početku svoga obraćanja ministar Helez pozdravio sve prisutne i čestitao 27. juli, Dan ustanka naroda BiH, te se osvrnuo na historijske činjenice, podsjetivši da su na današnji dan 1941. godine izvedene prve oružane akcije koje su dovele do oslobođenja Drvara i formiranja Drvarske brigade, prve brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Ubrzo je uslijedio masovni narodni ustanak pod rukovodstvom Komunističke partije Jugoslavije, koji se proširio širom Bosne i Hercegovine. Taj ustanak bio je ništa drugo nego borba za slobodu, za vlastiti život i živote svojih porodica.

Trajna prijetnja

Ministar Helez je istakao da fašizam i danas predstavlja trajnu prijetnju, kojoj mora biti suprotstavljen snažan antifašizam. Njegujući antifašističke vrijednosti, čuvamo slobodu i jednakost svakog građanina, kao i cjelovitost, multietničnost i suverenitet Bosne i Hercegovine.

Svjedoci smo drskom pokušaju historijskog revizionizma, pokušaju falsifikovanja naše historije, izjednačavanju fašista i antifašista od onih koji nikada nisu prihvatili ideje ravnopravnosti i zajedničkog života, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

- Mi moramo glasno i jasno govoriti o našoj prošlosti, jer kad mi antifašisti šutimo, fašisti govore. U tom kontekstu drago mi je da imamo ovakve manifestacije, drago mi je da su na njima prisutni mladi, jer ljudi koji zaborave svoju historiju u prilici su da im se ta historija ponovi.

Obaveza svih nas je da očuvamo sjećanje na prošlost, ne samo kao opomenu budućim generacijama, već kako bismo osigurali da se zločini ne zaborave i više nikada i nikome ne ponove - istakao je Helez.

Poštivanje žrtava

Ministar je poručio da poštovanje žrtava palih za slobodu tokom Drugog svjetskog rata podrazumijeva odlučan i jasan odgovor na savremene oblike neofašizma. Odlučnost ustanika iz 1941. godine treba biti nadahnuće za borbu za slobodu, jednakost i socijalnu pravdu danas, demokratskim putem, saopćeno je.

Upozorio je da i danas u Bosni i Hercegovini postoje brojni poštovaoci poraženih fašističkih ideologija, i ustaške i četničke, koje predstavljaju prijetnju svim građanima koji se razlikuju po imenu, naciji ili vjeri, kao i prijetnju samoj državi Bosni i Hercegovini, navodi se u saopćenju Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrbane BiH.

- Kao ministar odbrane Bosne i Hercegovine, svjestan sam prijetnji koje postoje i danas. Naša prošlost nas upozorava da slobodu, sigurnost i državu ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. U ovom nestabilnom vremenu ne možemo mirno spavati. Gotovo svaki trenutak svog mandata posvećujem jačanju Oružanih snaga BiH, unapređenju međunarodnog ugleda naše zemlje te izgradnji partnerstava i prijateljstava. Samo dovoljno jaka vojska garantuje da ćemo moći zaštititi živote, slobodu i jednakost svih građana naše domovine - poručio je ministar Helez.