Mostar: Bakljadom zatvoreni ovogodišnji skokovi sa Starog mosta

Bakljadom na Starom mostu i skokom s bakljama u Neretvu u nedjelju su svečano zatvoreni 459. tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru.

Mnoštvo građana Mostara, kao i brojni turisti iz svih krajeva svijeta, okupljeni na obalama Neretve uživali su u prizorima bakljade nakon današnjih skokova sa Starog mosta.

Tradicionalni 459. skokovi sa Starog mosta održani su u nedjelju u Mostaru, a pobjednik u kategoriji skokova na glavu je Evald Krnić iz Crne Gore, javlja Anadolija.

Skokove je svečano otvorio Adem Pajević-Moce, a nakon toga krenuo je takmičarski dio koji je pratilo, kako tvrde organizatori, više od 5.000 gledalaca.

Iako su mnogi strahovali kakvo će vrijeme dočekati takmičare zbog najavljenih padavina i vjetra, skokovi sa Starog mosta održani su bez problema.

Nastupilo je više od 40 skakača iz Bosne i Hercegovine i regiona, uz učešće i skakača iz Hrvatske i sa Kosova.