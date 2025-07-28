Dom naroda danas o pravu porodilja na pratnju, zaštiti građanskih inicijativa i usklađivanju plata u pravosuđu

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na sjednici razmatrati Prijedlog zaključka Komisije za jednakopravnost spolova, kojim se porodiljama omogućava pravo na pratnju po vlastitom izboru tokom cijelog trajanja poroda.

Organizacija "Glas žene" iz Bihaća uputila je 24. maja inicijativu Parlamentu Federacije BiH, a kako su naveli iz ove organizacije, njeno usvajanje doprinijelo bi sigurnijem porodu u svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije.

Na dnevnom redu sjednice nalazi se i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se brišu članovi zakona koji su, prema presudama Ustavnog suda FBiH, narušili pravo lokalne samouprave. Ovaj prijedlog prethodno je usvojen u Predstavničkom domu na sjednici održanoj 23. jula.

Prijenos vlasništva nad nekretninama

Delegati će razmatrati i Prijedlog zakona o postupku prijenosa vlasništva nad nekretninama Federacije BiH, kantona, gradova i općina na područjima pogođenim katastrofama, kao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Na sjednici će biti razmatrani i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH, te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije, čime se izvršava odluka Ustavnog suda BiH i otklanja diskriminacija stručnih savjetnika Vrhovnog suda FBiH u pogledu prava na usklađivanje plata.

Zaštita građana i aktivista

Dom naroda će se osvrnuti i na Nacrt zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista u Federaciji BiH, čiji su predlagači delegatkinja Sanela Klarić i poslanik Damir Nikšić.

Kako navode predlagači, dosadašnja praksa nevladinih organizacija pokazala je da nadležni organi često odlažu odlučivanje i po više od godinu dana, čime se obesmišljava građanska inicijativa, posebno u hitnim slučajevima. Prema predloženom zakonu, nadležni organ dužan je donijeti odluku o prijedlogu inicijative na prvoj narednoj sjednici nakon što se potpisi obrade, a taj proces može trajati najduže 15 dana od dana prijema inicijative.

Na dnevnom redu su i izvještaji o izvršenju budžeta Federacije BiH za period od 1. januara do 31. decembra 2023. i za 2024. godinu, zatim izvještaji o investiranju javnih novčanih sredstava Federacije BiH za 2024, kao i zaduženju po osnovu emisije obveznica.