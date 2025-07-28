Stanje na putevima: Mokri kolovozi, mogući odroni i pojačan promet na granicama

Zbog kiše koja je zahvatila pojedine regije Bosne i Hercegovine, svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. U višim planinskim predjelima i preko prevoja mogući su odroni zemlje i kamenja, dok niska oblačnost dodatno otežava vožnju smanjenom vidljivošću. Na otvorenim dionicama, posebno u Hercegovini, mogući su i bočni udari vjetra.

Vozačima se savjetuje da izbjegavaju nagla kočenja, povećaju odstojanje između vozila te da obrate pažnju na pješake i bicikliste, naročito u urbanim sredinama gdje su kolovozi mokri i klizavi.

Saobraćaj se dodatno usporava zbog aktuelnih radova na više lokacija. Na dionici autoceste između Podlugova i Sarajeva sjever saobraćaj je otežan, kao i na magistralnim putevima između Zenice i Žepča kod Topčić Polja, između Ustikoline i Goražda kod Mravinjca, zatim na pravcu Sarajevo–Pale, dionici Vrhpolje–Ključ, te između Jablanice i Prozora.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje trenutno je dozvoljen saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa ne prelazi 3,5 tone.

Pojačan promet vozila zabilježen je na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Ivanica i Zupci, gdje se najviše čeka na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima povremeno dolazi do povećane frekvencije, ali se za sada ne bilježe duža zadržavanja – putnička vozila u prosjeku ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila se preusmjeravaju na prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak. Teretnim vozilima prelazak na Šepku dozvoljen je radnim danima u terminima od 9 do 13 i od 22 do 6 sati, dok vikendom važi samo noćni termin – od 22 do 6 sati.

Iz nadležnih službi podsjećaju da su zadržavanja na graničnim prelazima podložna čestim promjenama te preporučuju vozačima da se informišu putem video nadzornih kamera koje su dostupne online.