Odluke Kristijana Šmita objavljene u Službenom listu BiH: Sada su i službeno pravno obavezujuće

Odluke koje je nedavno donio visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) objavljene su u Službenom listu Bosne i Hercegovine, čime su i zvanično postale pravno obavezujuće.

Radi se o odluci kojom se mijenja i dopunjuje Zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Sredstva za CIK

Kako se navodi u odluci, "nakon izvršenja upute iz stava 7. ove odluke, smatrat će se da više ne postoje razlozi za uskraćivanje isplate profita Centralne banke Bosne i Hercegovine, te će ta sredstva biti raspodijeljena u skladu s relevantnim odredbama Zakona o Centralnoj banci BiH".

Prema odluci, profit Centralne banke, koji utvrđuje njeno Upravno vijeće, bit će raspodijeljen:

- Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u iznosu predviđenom u Završnom izvještaju provedenih pilot-projekata uvođenja novih tehnologija u izborni proces i studiji izvodljivosti od 28. februara 2025. godine. Ova sredstva koristit će se za pokrivanje svih troškova nabavke izbornih tehnologija za Opće izbore 2026. godine - stoji u odluci Šmita.

Sredstva koja ostanu nakon ove raspodjele bit će usmjerena u budžet institucija Bosne i Hercegovine i za izmirenje međunarodnih obaveza države u 2025. godini.

Finansiranje duga

U Službenom listu objavljen je i dio odluke koji se odnosi na sredstva prikupljena od putarina u Republici Srpskoj, a koja se koriste za finansiranje duga prema firmi Viaduct.

- Nakon prijenosa tih sredstava na račun koji dostavi Ministarstvo finansija i trezora BiH, smatra se da su ona dostupna predlagatelju izvršenja (Viaduct i drugi) i neće se obračunavati niti isplaćivati dodatna kamata. Ministar finansija i trezora BiH dužan je, s dužnom pažnjom, izvršiti isplatu bez odlaganja po prijemu validnog zahtjeva. Centralna banka BiH će prenijeti odgovarajući iznos Ministarstvu finansija, koje ga odmah prosljeđuje Federaciji BiH. Ukoliko ministar to ne učini u roku od sedam dana, zamjenik ministra dužan je izvršiti raspodjelu - pojašnjeno je u dokumentu.

Isplate izvršene Viaductu, kao i ostatak iznosa od 120 miliona KM, koji će služiti za pokriće troškova postupka, neće se smatrati budućim potraživanjem Republike Srpske – ni sa računa za putarine, ni od Federacije BiH, niti od Brčko distrikta.

Taj novac smatra se da je već potrošen od strane Republike Srpske, a sva sredstva potrebna za ostvarenje zakonom predviđenih namjena bit će obezbijeđena iz vlastitih prihoda ovog entiteta – uključujući njegov budžet.