Devet mjeseci nakon tragedije u Donjoj Jablanici: Istraga još traje, građani okorčeni

Razrušena Donja Jablanica i dalje nosi bolno sjećanje na tragediju iz oktobra prošle godine, kada je život izgubilo 19 osoba. Iako je prošlo devet mjeseci, istraga još nije dala konkretne zaključke, a obdukcioni nalazi su potvrdili da su žrtve stradale usljed gušenja zemljom, kamenjem i muljem. U centru pažnje ostaje i dalje moguća odgovornost kamenoloma koji je radio u neposrednoj blizini.

"Niko ne dolazi"

Srušene kuće, zapušteni tereni i tišina kroz koju rijetko ko prolazi, odražavaju stanje u Donjoj Jablanici, mjestu koje je duboko pogođeno tragedijom.

- Niko ne dolazi, niko ne obilazi, niko nikakvu pomoć ne nudi, niko ništa. Jednostavno, snalazi se kako ko zna i umije. Evo, vidite, sad kroz cijelo selo nećeš sresti nikoga, nikoga - kaže mještanin Mezit Adir.

- Sad sam, trenutno, nastanjen u Jablanici, kuća mi je u izgradnji, u rekonstrukciji. Svako ti nešto obećava, doći ću danas, sutra, ali čovjek ne zna šta bi, samo se nada nekom boljem vremenu - govori Adnan Begović.

- Život teče dalje i snalazimo se kako možemo, i to je to. Mi sad čekamo izgradnju kuća koje ‘Pomozi.ba’ treba da sagradi na lokaciji koja je odabrana. Tako da sad samo na to čekamo - dodaje mještanin Adil Begović.

Izgradnja novih kuća

Na zemljištu u vlasništvu volonterske udruge ‘Pomozi.ba’ planirano je izgraditi 16 novih kuća za porodice čiji su domovi potpuno uništeni u poplavama. Trenutno se završavaju pripremni radovi, kojima se obezbjeđuje teren za početak izgradnje.

- Trenutno smo u fazi završnih pripremnih radova i vrlo brzo počinjemo sa izgradnjom tih kuća. Ugovori su potpisani, prvi lot se odnosi na grubu gradnju, odnosno roh-bau. Ugovori su potpisani za svih 16 kuća - pojašnjava nadzornik radova Nedim Hodžić.

Tok istrage

Mnogo se spekuliše o tome da li je kamenolom uzrok katastrofe u Donjoj Jablanici. Općina Jablanica je zatražila elaborat od Federalnog zavoda za geologiju, dok je Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona primilo novi, dopunjeni nalaz vještaka rudarske struke.