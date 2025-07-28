Dom naroda FBiH razmatra pravo trudnica na prisustvo pratnje nakon smrti porodilje Azre i bebe Merjem

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na sjednici razmatrati Prijedlog zaključka Komisije za ravnopravnost spolova tog doma, kojim se predlaže da porodiljama bude omogućeno pravo na prisustvo pratnje po vlastitom izboru tokom cijelog trajanja poroda.

Ova inicijativa dolazi od organizacije "Glas žene" iz Bihaća, a njenim usvajanjem očekuje se veća sigurnost poroda u svim zdravstvenim ustanovama. Žene iz te organizacije prisustvovat će sjednici i nositi simbolične poruke podrške ovoj inicijativi.

Slučaj iz 2022. godine

Pitanje je hoće li biti ponovo pokrenuta istraga o smrti porodilje Azre Bećirspahić i njene bebe Merjem, nakon novih nalaza vještačenja. Inicijativa je nastala kao odgovor na tragediju koja se dogodila u Unsko-sanskom kantonu, a slična mjera već je provedena u tom kantonu zahvaljujući "Glasu žene" i zastupnici Skupštine USK.

Prema informacijama Udruženja Baby Steps, u nekim porodilištima u Federaciji BiH, kao što su UKC Tuzla i Sveučilišna klinička bolnica Mostar, pratnja po želji porodilje tokom cijelog prirodnog poroda je već dozvoljena.

Šta se desilo Azri i Merjem?

Polovinom marta 2022. godine, u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, preminula je 25-godišnja Azra Bećirspahić iz Bosanskog Petrovca, zajedno sa svojom tek rođenom bebom Merjem. Od tada njen suprug, Anel Bećirspahić, traži odgovore o okolnostima kobne noći.

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona do sada je dva puta odlučilo da ne pokrene istragu protiv ljekara iz Kantonalne bolnice u Bihaću.

Ostatak dnevnog reda

Pored ove tačke, zastupnici će razmatrati i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu po hitnom postupku, kao i Prijedlog zakona o postupku prenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, gradova i općina na područjima pogođenim katastrofama, po skraćenom postupku.

Također, bit će razmatrani i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, oba po hitnom postupku.

Na dnevnom redu je i Nacrt zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista Federacije BiH, kao i nekoliko izvještaja.