Stupila na snagu uredba Vlade FBiH o isplati jednokratne pomoći penzionerima

U „Službenim novinama Federacije BiH“ objavljena je nova Uredba Vlade FBiH kojom se uređuje isplata jednokratnog novčanog dodatka na penziju, kao oblik podrške penzionerima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Cilj ove mjere jeste poboljšanje materijalnog položaja penzionera, a sredstva za njenu realizaciju bit će obezbijeđena iz Budžeta Federacije BiH za 2025. godinu. Dodatak će biti isplaćen zajedno s penzijom za juli, što znači da će korisnici novac dobiti u augustu ove godine.

Uredbom se definišu uslovi, kategorije korisnika, iznosi dodatka, izuzeci, kao i vremenski okvir isplate. Pravo na isplatu imaju penzioneri s prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji na dan stupanja uredbe na snagu već primaju penziju preko Federalnog zavoda.

Visina dodatka zavisi od visine osnovne penzije:

- 250 KM dobit će penzioneri koji primaju najnižu penziju (599,28 KM), kao i oni koji ostvaruju razliku penzije prema članu 82. Zakona o PIO/MIO.

- 200 KM dobit će penzioneri s penzijama između 599,29 KM i 800,00 KM.

- 150 KM namijenjeno je onima čije su penzije između 800,01 KM i 1000,00 KM.

- 100 KM bit će isplaćeno penzionerima s penzijama između 1000,01 KM i 1500,00 KM.

Dodatak ne pripada korisnicima koji ostvaruju pravo na srazmjerni dio penzije po međunarodnim ugovorima, osim ako ostvaruju pravo na razliku penzije prema članu 82. Zakona o PIO/MIO.

Jednokratni dodatak smatra se penzijskim primanjem u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, a ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama Federacije BiH“.