Senad Pećanin: Ovo je deset sličnosti između Crne Gore i BiH, dijelova "srpskog sveta"

Advokat Senad Pećanin objavio je komentar o deset sličnosti između Crne Gore i BiH, kako navodi Pećanin, dijelova "srpskog sveta" koje su izgubile svoj državni suverenitet pod aktuelnim vlastima.

1. Suverenitet Crne Gore je srušen djelovanjem vlasti koja je u službi Beograda, a Bosne i Hercegovine projektom predstavnika Rs koje koordinira i podržava Beograd, te djelovanjem HDZ-a i OHR-a u službi Zagreba;

2. Obje države predstavljaju dijelove “Srpskog sveta”, kojima Beograd pokušava kompenzirati nezavisnost Kosova;

3. Većinski narodi (Crnogorci, Bošnjaci) su diskriminirani;

4. Lokalni akteri regenerirane velikosrpske politike neočekivane partnere u svom projektu pronašli u nacionalnim političkim predstavnicima Albanaca i Bošnjaka u Crnoj Gori, Hrvata u BiH;

5. Građanske političke stranke, DPS u Crnoj Gori i SDP u BiH, u potpunosti nedorasle prijetnji rastakanja države za koju se bore;

6. Nacionalne stranke većinskog crnogorskog naroda ne postoje, SDA limitiran skromnim kapacitetom svog vođstva;

7. Obje države pod medijskom okupacijom velikodržavnih politika iz susjedstva;

8. Ni u Crnoj Gori, ni u BiH ne postoji savez, partnerstvo ili koordinacija političkih stranaka kojima je interes očuvanje države;

9. Patriotski politički akteri u obje države naivno vjeruju da još uvijek postoji koherentna “međunarodna zajednica” koja će im pomoći u očuvanju domovine;

10. Politički predstavnici Srba i Albanaca u Crnoj Gori, te Srba i Hrvata u BiH računaju na koristi iz podrške koju Srbija, Albanija, Kosovo i Hrvatska pružaju genocidu nad Palestincima - napisao je Pećanin.