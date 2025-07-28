Građani BiH s adresom u Jordanu reagirali na izjavu ambasadora: Zabrinjava odnos prema članovima naših porodica koji nisu državljani BiH

Zadnja dva ili tri mjeseca broj izdatih viza u ambasadi se kreće od nula do dvije ili tri dnevno

Slavko Matanović. Ustupljena fotografija

S. S.

28.7.2025

Nakon što nam se jučer obratio jedan državljanin BiH s adresom u Jordanu žaleći se na Ambasadu BiH u Jordanu, odnosno na sporost u uslugama, jučer smo kontaktirali ambasadora Slavka Matanovića, koji nam je otkrio da su tražili kadrovska pojačanja.

Na to sve je reagirala grupa građana, koji su se predstavili kao grupa državljana sa stalnim ili privremenim boravkom u Jordanu.

- Obzirom na navedene izjave uvaženog ambasadora Matanovića, osjećamo se obaveznim da javno reagujemo i ukažemo na stvarne probleme s kojima se susrećemo u pokušaju ostvarivanja naših osnovnih građanskih potreba u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Jordanu.

Kao državljani BiH susrećemo se s otežanim ostvarivanjem svojih prava, a nerijetko i neljubaznim odnosom zaposlenika ambasade – moramo napomenuti, ne svih. Rješenje za navedeno nije "kadrovsko pojačanje", već minimum uvažavanja dostojanstva državljana BiH. Posebno zabrinjava odnos prema članovima naših porodica koji nisu državljani BiH, a koji se tretiraju s nepovjerenjem i nepoštovanjem – kao da su prijetnja interesima BiH, a ne supružnici i roditelji državljana BiH. Njihovi dokumenti i vize su često predmet grubih, pa i neprimjerenih istražnih radnji, a način ophođenja od strane određenih zaposlenika ambasade, uključujući i lokalno osoblje, je često ponižavajući.

Počinjemo, nažalost, primjećivati i diskriminaciju po etničkoj i vjerskoj osnovi, na što su nam posebno skrenuli pažnju naši prijatelji Jordanci koji apliciraju za poslovne ili turističke vize za BiH, gdje većinu odbijenih aplikanata čine muslimani – u pravilu drsko, bez objašnjenja zašto im je viza odbijena. To dodatno produbljuje nepovjerenje u rad naše diplomatske misije u Amanu i same Bosne i Hercegovine kao zemlje koju vrijedi posjetiti. Porazno je da svojim prijateljima i državljanima Jordana preporučujemo BiH kao turističku destinaciju, a onda ih u Ambasadi BiH tretiraju kao prijetnju, kriminalce ili ilegalne migrante. Ovaj pristup ne samo da narušava ugled Bosne i Hercegovine, već pravi i ozbiljnu ekonomsku štetu turizmu naše domovine. Turističke vize se, osim državljanima Jordana, sistematski uskraćuju i državljanima drugih zemalja koje pokriva Ambasada BiH u Amanu, uključujući Liban, Irak, Siriju i Palestinu. Takva praksa obeshrabruje potencijalne turiste, investitore i prijatelje BiH te pravi ogromnu ekonomsku štetu našoj državi.

Istražite i doći ćete do informacija da je turistička sezona za našu zemlju iz ove regije pred slomom. Trenutno je, na vrhuncu sezone, potpuno obustavljeno izdavanje viza za turiste u BiH iz svih pet zemalja koje pokriva ambasada u Amanu – Jordan, Liban, Sirija, Irak i Palestina – iako su trenutno u ambasadi najmanje tri zaposlenika, uključujući ambasadora. Tokom ove turističke sezone, na osnovu informacija različitih grupa i udruženja građana iz BiH, poslovnih ljudi i potencijalnih turista, nas i naših članova porodica koji smo i sami aplicirali za razne dokumente i vize, te same slike prazne ambasade tokom radnih dana, zadnja dva ili tri mjeseca broj izdatih viza u ambasadi se kreće od nula do dvije ili tri dnevno. Vjerujemo da je ovo za javnost u BiH, turističke radnike i građane šokantna informacija. Analize pokazuju da potencijal i broj neiskorištenih i neprocesuiranih viza iz regije koju pokriva ambasada u Amanu nanosi štetu budžetu Bosne i Hercegovine u iznosu od preko 100 hiljada dolara godišnje, samo po osnovu prihoda od naknada za izdavanje viza.

Nažalost, nedovoljan nivo efikasnosti i usluga u ambasadi smo povremeno imali i za vrijeme prijašnjih zaposlenika, kao i neprofesionalan i izrazito neljubazan odnos prema strankama, ali je navedeno posebno eskaliralo početkom godine dolaskom gospođe Gordane Milošević na funkciju ministra savjetnika i de facto drugog čovjeka ambasade. Paradoksalno, jedina dobra stvar je činjenica da, od dolaska u ambasadu, više radnih dana i sedmica nije na poslu nego što jeste, pa, iako fizički nedostaje kao zaposlenik, barem ne pravi štetu u radu sa strankama, građanima BiH i turistima. Želimo vjerovati da nije na zadatku sabotaže usluga građanima BiH i potencijalnim turistima iz zemalja koje pokriva ambasada u Amanu. Napominjemo da je u prethodnim godinama bilo perioda kada su usluge bile na višem nivou, u vrijeme rada službenika koji više nisu na dužnosti, kao i jedne zaposlenice ambasade koja je u 2025. godini radila na konzularnim poslovima, a koju, nažalost, već neko vrijeme ne viđamo u ambasadi. Dodatno, želimo ukazati na činjenicu da naši državljani i njihove porodice koji žive u Palestini, uključujući i Pojas Gaze, ne dobijaju usluge koje im po zakonu i međunarodnim standardima pripadaju. Posebno je šokantno što su od strane ambasade zaustavljene čak i evakuacije ljudi iz Gaze, iako je tamo trenutno katastrofalna humanitarna situacija. Ovu informaciju pouzdano znamo iz prve ruke, jer mnogi od nas imaju članove porodice porijeklom iz Palestine. Ukoliko nema drugog organizacijskog i kadrovskog rješenja, a ima u najmanju ruku dva zaposlenika ambasade mimo sebe, neka sam ambasador radi evakuacije jer su u pitanju ljudski životi. Šta to može u ovom trenutku biti važnije? Radno vrijeme? Slobodni vikendi? Godišnji odmor?

Tokom nepune dvije godine njegovog mandata, uprkos pokušajima brojnih pojedinaca i grupa građana, otežana je komunikacija s uvaženim ambasadorom Matanovićem za kojeg nismo dobili dojam da stavlja sve svoje kapacitete u službu rješavanja navedenih problema. Ne želimo da ambasada u Amanu, u očima nas državljana BiH, postane simbol zatvorenosti, nepristupačnosti i maćehinskog odnosa prema nama i našim porodicama. Zato, prije zvanične žalbe koju ćemo uputiti Ministarstvu vanjskih poslova BiH, koristimo ovaj istup uvaženog ambasadora Matanovića kao priliku da ga pozovemo na zajedničku saradnju u cilju izgradnje ambasade koja zaista djeluje u službi svih građana Bosne i Hercegovine, ali i njenog ekonomskog jačanja kroz međunarodnu privrednu saradnju, a posebno kroz turizam kao izuzetan potencijal Bosne i Hercegovine u regiji Bliskog istoka.

Pozivamo rukovodstvo Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da, prije nego što obezbijede „kadrovsko pojačanje“ u Ambasadi BiH u Amanu, prvo izdaju jasnu instrukciju ambasadoru, kao prvom čovjeku ambasade, i ministrici savjetnici, kao drugoj osobi ambasade, da najprije iskoriste lične radne kapacitete. Oni su tu jedina adresa građanima Bosne i Hercegovine u pet zemalja Bliskog istoka koje diplomatski pokrivaju, ali i turistima i poslovnim ljudima iz tih zemalja koji žele posjetiti BiH, od čega će ekonomsku korist imati svi građani Bosne i Hercegovine. Ti isti građani Bosne i Hercegovine ih plaćaju po nekoliko hiljada dolara mjesečno, te imaju puno pravo očekivati odgovornost u radu, predanost poslu i njihov konkretan rad u interesu države i njenih građana - navodi se u njihovoj reakciji.

# SLAVKO MATANOVIĆ
# AMBASADA BIH U JORDANU
