Građani BiH s adresom u Jordanu reagirali na izjavu ambasadora: Zabrinjava odnos prema članovima naših porodica koji nisu državljani BiH

Nakon što nam se jučer obratio jedan državljanin BiH s adresom u Jordanu žaleći se na Ambasadu BiH u Jordanu, odnosno na sporost u uslugama, jučer smo kontaktirali ambasadora Slavka Matanovića, koji nam je otkrio da su tražili kadrovska pojačanja.

Na to sve je reagirala grupa građana, koji su se predstavili kao grupa državljana sa stalnim ili privremenim boravkom u Jordanu.

- Obzirom na navedene izjave uvaženog ambasadora Matanovića, osjećamo se obaveznim da javno reagujemo i ukažemo na stvarne probleme s kojima se susrećemo u pokušaju ostvarivanja naših osnovnih građanskih potreba u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Jordanu.

Kao državljani BiH susrećemo se s otežanim ostvarivanjem svojih prava, a nerijetko i neljubaznim odnosom zaposlenika ambasade – moramo napomenuti, ne svih. Rješenje za navedeno nije "kadrovsko pojačanje", već minimum uvažavanja dostojanstva državljana BiH. Posebno zabrinjava odnos prema članovima naših porodica koji nisu državljani BiH, a koji se tretiraju s nepovjerenjem i nepoštovanjem – kao da su prijetnja interesima BiH, a ne supružnici i roditelji državljana BiH. Njihovi dokumenti i vize su često predmet grubih, pa i neprimjerenih istražnih radnji, a način ophođenja od strane određenih zaposlenika ambasade, uključujući i lokalno osoblje, je često ponižavajući.

Počinjemo, nažalost, primjećivati i diskriminaciju po etničkoj i vjerskoj osnovi, na što su nam posebno skrenuli pažnju naši prijatelji Jordanci koji apliciraju za poslovne ili turističke vize za BiH, gdje većinu odbijenih aplikanata čine muslimani – u pravilu drsko, bez objašnjenja zašto im je viza odbijena. To dodatno produbljuje nepovjerenje u rad naše diplomatske misije u Amanu i same Bosne i Hercegovine kao zemlje koju vrijedi posjetiti. Porazno je da svojim prijateljima i državljanima Jordana preporučujemo BiH kao turističku destinaciju, a onda ih u Ambasadi BiH tretiraju kao prijetnju, kriminalce ili ilegalne migrante. Ovaj pristup ne samo da narušava ugled Bosne i Hercegovine, već pravi i ozbiljnu ekonomsku štetu turizmu naše domovine. Turističke vize se, osim državljanima Jordana, sistematski uskraćuju i državljanima drugih zemalja koje pokriva Ambasada BiH u Amanu, uključujući Liban, Irak, Siriju i Palestinu. Takva praksa obeshrabruje potencijalne turiste, investitore i prijatelje BiH te pravi ogromnu ekonomsku štetu našoj državi.

Istražite i doći ćete do informacija da je turistička sezona za našu zemlju iz ove regije pred slomom. Trenutno je, na vrhuncu sezone, potpuno obustavljeno izdavanje viza za turiste u BiH iz svih pet zemalja koje pokriva ambasada u Amanu – Jordan, Liban, Sirija, Irak i Palestina – iako su trenutno u ambasadi najmanje tri zaposlenika, uključujući ambasadora. Tokom ove turističke sezone, na osnovu informacija različitih grupa i udruženja građana iz BiH, poslovnih ljudi i potencijalnih turista, nas i naših članova porodica koji smo i sami aplicirali za razne dokumente i vize, te same slike prazne ambasade tokom radnih dana, zadnja dva ili tri mjeseca broj izdatih viza u ambasadi se kreće od nula do dvije ili tri dnevno. Vjerujemo da je ovo za javnost u BiH, turističke radnike i građane šokantna informacija. Analize pokazuju da potencijal i broj neiskorištenih i neprocesuiranih viza iz regije koju pokriva ambasada u Amanu nanosi štetu budžetu Bosne i Hercegovine u iznosu od preko 100 hiljada dolara godišnje, samo po osnovu prihoda od naknada za izdavanje viza.